2017 yılında altın ne olur?

Altın fiyatları yönü gerek ons altında olsun gerekse çeyrek veya tam altında ya da ziynet altın yatırımcısı için 2017 yılında artan siyasi risklerle birlikte daha önemli hale geldi.

Küresel piyasalarda dünyanın en büyük ekonomilerinin ürettiği ekonomik veriler pozitife dönerken gelişmekte olan ülkeler açısından zayıfladı. Özellikle Türkiye gibi jeopolitik riskleri ön plana çıkmış ülkeler için ise FED’in faiz artırım politikaları ile birlikte altında alım pozisyonu almayı düşünen ya da altın yatırımına yönelen altın yatırımcısı için 2017 siyasi riskler, jeopolitik riskler ve FED’in uyguladığı faiz artırım odaklı politikaların oluşturduğu risklerle dolu.

2017 yılında ABD ekonomisin güçlü bir görünüm sergilemesi ve verilerin pozitif yönde istikrarlı seyri altın yatırımcısı için tehdit oluşturuyor. ABD ekonomisinde güçlü verilerin istikrarlı olarak oluşması FED 2017 yılı için öngördüğü 3 faiz artırımı kararının gerçekleşmesi ve doların daha da güçlenmesi anlamına geliyor ki bu güvenli liman altın için olumsuz bir gelişme olarak görülüyor. Mesela, ABN analisti Georgette Boele, böyle bir ortamda, fiyatların ons başına 1,100 doların altına düşebileceğini ve 2015 yılının en düşük seviyesi seviyesine inebileceği beklentisini paylaşıyor.

Altın fiyatlarının 2017 yılı performansı ve yıl sonu altın fiyatlarında beklentiyle ilgili olarak uzmanlar en büyük fiziki altın talepçisi Çin’den gelen altın talebinin fiyatı etkileyecek en önemli unsurlar arasında. Australia & New Zealand Banking Group, Çin’den gelecek fiziki altın talebindeki gelişmelerin ise altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketleri stoplayacağı yönünde beklenti paylaşıyorlar.