‘Altın belirsizlikten destek bulabilir’ 03.01.2016

Altın fiyatları bu yıl destek bulabilir

OCBC ekonomisti Barnabas Gan, 2017 yılının muhtemelen belirsizlik yılı olacak olmasından dolayı, altın fiyatlarının bu yıl destek bulabileceğini paylaştı.

Gan, Bloomberg TV’den Rishaad Salamat’a yaptığı değerlendirmede, faiz artırımlarının daha güçlü bir dolara neden olacağını ve altın üzrinde baskı oluşturacağını söyledi.

Gan, “Halen 2017 muhtemelen belirsizlik yılı olacak ve altın belirsizlikten destek bulur. Altın için baz senaryomuz düşüş şeklinde olacak, ancak gerçekten, mzellikle yılın ilk yarısı için, bu aşağı yön zayıf olacak” şeklnde görüş bildirdi.

Gan, aralarında Brexit için Madde 50’nin devreye sokulması, Fransa seçimleri ve Donald Trump’ın başkanlığı ve ticaret politikaları gibi bazı sitkten kaçınmaya neden olabilecek olaylara dikkat çekti.

Kaynak: Bloomberg HT