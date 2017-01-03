Devlet Tahvili Nedir?

Devletin ya da anonim şirketlerin ödünç para almak için çıkardığı vadesi bir yıldan uzun olan borçlanma senedine tahvil denir. Faizi getirili borç senetleri olarak bilinen tahvillerin vadesi 1 ve 10 yıl arasında değişmektedir.

Güvenli yatırım araçları görülen devlet tahvillerinde vade süresi 1 yıldır, vade ve faiz oranları ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenmektedir. Anonim şirketleri, tüketici finansman şirketlerinin çıkardığı tahviller de özel sektör tahvilleri olarak adlandırılır. Bu tahvillerde vade süresi en az 2 yıl olarak tanımlanır.

Tahvil türleri nelerdir?

Tahvil türlerini şöyle sıralayabiliriz; Devlet Tahvilleri, Primli Tahviller- Başabaş Tahviller, İkramiyeli Tahviller, Hisse Senetleriyle Değiştirilebilir Tahvil, Güvenceli ve Güvencesiz Tahviller, Kara İştirakli Tahviller, Endeksli Tahviller, Sabit ve Değişken Faizli Tahviller, Nama ve Hamiline Tahviller.

Forex piyasasında tahvil ve bonolarda işlem yapmak mümkün mü?

Forex; döviz, altın, petrol, hisse senedi, endeks, tahvil ve bono olmak üzere pek çok yatırım enstrümanında 5 gün 24 saat alım-satım yapabileceğiniz global bir finans piyasasıdır. Forex’te 5, 10, 30 yıllık ABD tahvil ve bonolarda yatırım yaparak potansiyel fırsatları değerlendirebilirsiniz!