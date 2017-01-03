Dolar bugün ne olur? 03.01.2016

Dolar bugün ne olur? İşte dolara yönelik beklentiler...

Dolar güne nasıl başladı?

Yeni yıla yükselişle başlayan ve dün akşam saatlerinde 3.54 TL’den işlem gören dolar, güne 3.5415 TL seviyelerinden başladı.

Noel tatili ve yeni yıl nedeniyle bir kaç haftadır yaşanan yeni pozisyon alma isteksizliğinin ve düşük hacimli işlemlerin bugünden itibaren son bulması beklenirken, küresel piyasalar enflasyon verileri ve Hazine ihalelerinde yabancı ilgisi takip edilecek.

Dolar bugün ne olur?

Uzmanlar;dolar/TL’de 3.50-3.55 bölgesine hareketin devam ettiğini vurguluyor. Kurda 3.55’in üzerinde de yukarı isteğin devam edebileceğini ve 3.60’nın görülebileceğini belirtiyor. 3.50’nin üzerinde ise yükselişin devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: HT Ekonomi