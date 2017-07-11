Forex hesap taşıma işlemleri nasıl yapılır?

Forex piyasasının deneyimli yatırımcıları için aracı kurumun sunduğu hizmet kalitesi, teknolojik alt yapısı, lisanslı olması, mali gücü yatırım stratejileri kadar önemlidir.

Forex piyasasında yatırım yapmaya başlayan yatırımcı piyasayı özellikleri, işlem platformları, teknolojik alt yapı gücü, uzman kadro, kesintisiz müşteri hizmetleri, ürün çeşitliliği, özel rapor desteği gibi birçok hizmetin karlarındaki etkisini fark ettikçe aracı kurum seçiminde daha titiz davranmaktadır. Bu çerçevede de kurumlar arasında Forex hesap taşıma ve pozisyon aktarma işlemleri rekabeti artırmaktadır.

Forex piyasasında hesap taşıma ve pozisyon aktarma işlemlerinin son zamanlardaki hızlanmasının ana sebeplerinden bir diğerini ise yeni Forex tebliği sonrası sektörden bazı aracı kurumların çekilmesi veya yatırımcının teminat ve kaldıraç sınırlaması olmayan illegal yurtdışı kurumlara yönelmesidir. Türk Forex piyasasından çekilen ve lisansını iptal ettiren aracı kurum müşterileri Forex hesaplarını diğer aracı kurumlara taşıdıkları gibi yurtdışı hesaplara da yönlendirmektedirler. Bu arada Forex piyasasında yeni olan kaldıraç sınırlaması olmayan yurtdışı firmalara yönelmekte fakat oluşan mağduriyetler nedeni ile yerli lisanslı aracı kurumlara hesap taşıma işlemini yapmaktadırlar. Özetle birçok sebeple son zamanlarda artan Forex hesap taşıma işlemlerinde yatırımcı ciddi bir karar sürecinin içindedir. Peki; Forex hesap taşıma ve pozisyon aktarma işlemleri öncesi yatırımcı nelere dikkat etmelidir?

Hesap taşıma sürecinde dikkat edilecek unsurlar

Forex hesap taşıma ve pozisyon aktarma kararını veren ya da vermek durumunda kalan yatırımcının kayıplarla karşılaşmaması hatta yatırım gelirlerini artırabilmesini destekleyecek hizmetler alabileceği aracı kurum süreci büyük bir titizlikle tamamlanmalıdır. Forex hesabının taşınacağı kurum şu ana kriterler üzerinden araştırmalıdır;

Lisans: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kaldıraçlı işlemlere aracılık lisansının verilmiş olması çok önemlidir. Çünkü aracı kurumlar SPK’dan lisans alabilmeleri için ödenmiş sermaye-istihdam edilen personel-teknolojik alt yapı-işlem gören yatırım araçlarının tanımları gibi birçok kriterlere uymak zorundadırlar Ayrıca hesapların Takasbank’ta müşteri nam ve hesabına tutulması zorunluluğu nedeni ile yatırımcı hesapları Takasbank korumasındadır. Yine mevzuat gereği teminatlar eksi bakiyeye düşemez, aracı kurum ve müşteri ile uyumsuzlukta şikayet mercileri kullanılabilir. Yatırımcıya çok fazla avantaj sağlayan lisanslı aracı kurumda hesap açmanın yatırımcı için çok önemli bir kriter olduğunun altını tekrar çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kaldıraçlı işlemlere aracılık lisansının verilmiş olması çok önemlidir. Çünkü aracı kurumlar SPK’dan lisans alabilmeleri için ödenmiş sermaye-istihdam edilen personel-teknolojik alt yapı-işlem gören yatırım araçlarının tanımları gibi birçok kriterlere uymak zorundadırlar Ayrıca hesapların Takasbank’ta müşteri nam ve hesabına tutulması zorunluluğu nedeni ile yatırımcı hesapları Takasbank korumasındadır. Yine mevzuat gereği teminatlar eksi bakiyeye düşemez, aracı kurum ve müşteri ile uyumsuzlukta şikayet mercileri kullanılabilir. Yatırımcıya çok fazla avantaj sağlayan lisanslı aracı kurumda hesap açmanın yatırımcı için çok önemli bir kriter olduğunun altını tekrar çizmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Teknolojik alt yapı gücü; bu kriterde her ne kadar SPK onayı ile alt bir standart getirişmişse de bazı aracı kurumlar küresel rekabette çıtayı yüksek tuttukları için daha fazla alt yapı yatırımına gitmektedir. Dolayısıyla teknolojik alt yapı gücü yatırımcıya hız, kesintisiz hizmet, gelişmiş işlem platformları, ileri derece stratejilerin çalışabileceği işlem platformları ve yazılımların yatırımcının hizmetine sunulması anlamına gelmektedir. Unutmayın Forex piyasası finans piyasaları içinde teknolojinin en yoğun kullanıldığı piyasalardır.

bu kriterde her ne kadar SPK onayı ile alt bir standart getirişmişse de bazı aracı kurumlar küresel rekabette çıtayı yüksek tuttukları için daha fazla alt yapı yatırımına gitmektedir. Dolayısıyla teknolojik alt yapı gücü yatırımcıya hız, kesintisiz hizmet, gelişmiş işlem platformları, ileri derece stratejilerin çalışabileceği işlem platformları ve yazılımların yatırımcının hizmetine sunulması anlamına gelmektedir. Unutmayın Forex piyasası finans piyasaları içinde teknolojinin en yoğun kullanıldığı piyasalardır. Forex eğitim desteği; yatırımcının daha bilinçli işlem yapmasına olanak sağlayan ücretsiz olarak sektör uzmanları tarafından sunulan Forex eğitim seminerleri, webinarlar, online eğitimler, e-kitap argümanları ve özel eğitimler yatırımcının daha bilinçli işlem yapmasına, kayıpların sınırlanmasına ve karların artması ciddi katkı sağlar.

yatırımcının daha bilinçli işlem yapmasına olanak sağlayan ücretsiz olarak sektör uzmanları tarafından sunulan Forex eğitim seminerleri, webinarlar, online eğitimler, e-kitap argümanları ve özel eğitimler yatırımcının daha bilinçli işlem yapmasına, kayıpların sınırlanmasına ve karların artması ciddi katkı sağlar. Ürün çeşitliliği; Forex piyasası çok dinamik bir piyasadır ve dünyanın bir çok ülkesinden yüzlerce farklı özellikte enstrüman işlem görmektedir. Bu perspektifte de finans piyasanda bilgilerin güncel olması, hatta gün içinde sık sık güncellenmesi yatırımcı ile yüksek kar marjı mesafesini kısaltan bir hizmettir. Forex piyasası uzmanları tarafından hazırlanan aylık, haftalık, günlük, saatlik hatta özel raporlar yatırımcının stratejilerini revize etmesine ve güncel kalmasına çok büyük katkı sağlar. Aracı kurumunuzun araştırma birimin uzman kadrosunu ve hizmetlerini sorgulamalısınız.

Forex piyasası çok dinamik bir piyasadır ve dünyanın bir çok ülkesinden yüzlerce farklı özellikte enstrüman işlem görmektedir. Bu perspektifte de finans piyasanda bilgilerin güncel olması, hatta gün içinde sık sık güncellenmesi yatırımcı ile yüksek kar marjı mesafesini kısaltan bir hizmettir. Forex piyasası uzmanları tarafından hazırlanan aylık, haftalık, günlük, saatlik hatta özel raporlar yatırımcının stratejilerini revize etmesine ve güncel kalmasına çok büyük katkı sağlar. Aracı kurumunuzun araştırma birimin uzman kadrosunu ve hizmetlerini sorgulamalısınız. Müşteri memnuniyeti; yatırımcının bilgi almak istediğinde üstün müşteri memnuniyeti misyonu ile çalışan uzmanlara ulaşması çok önemlidir.

Hesap taşıma işlemi profesyoneller ile yapılmalı!

Forex hesap ve pozisyon taşıma işlemleri çoğunlukla yatırımcının kayıpları ile sonuçlanmakta. Çünkü yatırımcı hesap taşımadan önce pozisyonlarını erken kapatmakta ya da hesap taşıma tanımlamalarını Forex platformda yanlış yapmakta yâda müşteri hizmetlerinden destek alamamaktadır. Tüm benzeri sorunlar yatırımcıyı Forex piyasasında oluşan kar fırsatlarını kaçırmasına neden olmakta ve müşteriyi yıpratmaktadır. Sonuç itibari ile yatırımcının Forex piyasasında uzun soluklu profesyonel hizmet alabilmesi profesyonel aracı kurumlarla çalışması ile mümkün olmaktadır.

Hesap taşıma işlemi pozisyon kapamadan yapılabilir

Forex piyasasında bilinen önemli bir yanlıştan bahsetmek istiyorum. Forex piyasasında hesap taşıma işlemi pozisyon kapamadan yapılabilmektedir. Forex hesap taşıma işlemini gerçekleşirken yatırımcıların pozisyonlarının zarar etmemesi için hız çok önemlidir ve hesap taşıma işleminde hesap taşınacak kurumun uzmanlarından profesyonel destek almaları gerekmektedir.

Forex hesap taşıma işleminde GCM Forex avantajı

Forex sektörünün ödüllü ve lider kurumu GCM Forex, dünya piyasaları odaklı tecrübe ve bilginin yatırımcıya sağlayacağı avantaj bilinciyle hizmet verme amacını taşımaktadır. Forex hesap taşıma ve pozisyonlarınızı aktarmak için daha fazla bilgi almak için GCM Forex uzmanlarından yardım alabilirsiniz.