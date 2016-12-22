İndikatörler nasıl seçilir, hangi dönem için hangi indikatör kullanılmalı? Bu soruların cevabını ve  indikatör konusunda temel bilgileri bu videoda bulabilirsiniz.
Kaynak: GCM Forex

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