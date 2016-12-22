Ana Sayfa Videolar Forex İşlemlerinde Başarılı İndikatör Seçimi Nasıl Yapılır? Videolar Forex İşlemlerinde Başarılı İndikatör Seçimi Nasıl Yapılır? Yayınlayan Editor - 22 Aralık 2016 21 0 İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Parasal Genişleme Nedir? İşletme Sermayesi Nedir? Girişimciler Finansal Kararlar Alırken Nelere Dikkat Etmeli? Maliyet Enflasyonu Nedir? Yenilikçi Finans Nedir? İndikatörler nasıl seçilir, hangi dönem için hangi indikatör kullanılmalı? Bu soruların cevabını ve indikatör konusunda temel bilgileri bu videoda bulabilirsiniz. Kaynak: GCM Forex GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN: Yorum Yapın: İptal FOREX BİST EMTİA ENDEKS EnstrümanFiyatDeğişim (%) GBP/TRY4.3291-0.0900% USD/TRY3.5073+0.0542% EUR/USD1.0472+0.4287% EUR/TRY3.6757+0.6683% USD/JPY117.4600-0.0043% GBP/USD1.2334-0.1465% Forex "Feragat"EnstrümanFiyatDeğişim (%) Garanti Bankası7.76+0.00% Sabancı Holding9.20-0.22% Tüpraş70.40-0.78% Ereğli Demir Çelik5.16+1.57% Türk Hava Yolları5.00-0.99% Akbank7.80-0.13% Borsa "Feragat"EnstrümanFiyatDeğişim (%) ONS Altın1133.90+0.06% Soya Fasulyesi310.80-0.10% Gümüş16.005+0.163% Brent Petrol54.83+0.68% Ham Petrol52.80+0.59% Şeker18.17-0.16% Emtia "Feragat"EnstrümanFiyatDeğişim (%) Nasdaq Composite5463.02-0.15% Nasdaq 100 Vadeli4934.75-0.30% BİST 10077474.59-0.19% FTSE 1007042.58+0.02% S&P 500 Vadeli 2255.75-0.21% Dow Jones Vadeli19857.00-0.17% Endeks "Feragat" POPÜLER KONULAR İnternetten Nasıl Para Kazanılır? Dünyanın her köşesinden, her eğitim ve meslek seviyesinden ve farklı gelir gruplarından gelen yatırımcıların online olarak yatırım yapabildiği Forex piyasasında dolar, euro, Japon yeni,... Para kazanmak isteyenler için 5 farklı iş 1. İnternetten yatırım yapın İnternetten yatırım yaparak oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz. Bunu da dünyanın en büyük finans piyasası Forex aracılığı ile yapabilirsiniz. Forex ile haftanın...