GCM Menkul, VİOP Eğitim Seminerine Yoğun İlgi

GCM Menkul Kıymetler’in, Türkiye’de finansal bilincin artması ve finans piyasalarının doğru anlaşılması misyonu ile başlattığı eğitim seferberliği hız kesmeden devam ediyor. GCM’nin 30 Eylül 2017 tarihinde Borsa İstanbul Konferans Salonunda gerçekleştirdiği VİOP eğitim seminerine her meslek ve eğitim segmentinden geniş bir yatırımcı kitlesi yoğun ilgi gösterdi.

Bilinçli yatırımcı misyonu çerçevesinde GCM Menkul Kıymetler, VİOP piyasasının tanınması, piyasaya yönelik farkındalığın artması, etkin risk ve portföy yönetimini gerçekleştirebilmesi amacıyla VİOP eğitim seminerlerinin ilkini Borsa İstanbul Konferans salonun da verdi ve yatırımcılar ücretsiz olarak katıldı.

GCM Menkul Kıymetler VİOP eğitim seminerinde VİOP piyasasının işleyiş mekanizması, temel kavramlar dahil VİOP piyasasına yönelik birçok önemli detay anlatıldı. Finans piyasasının tecrübeli eğitimcilerinden GCM Menkul Kıymetler Eğitim Koordinatörü Adil Altaş’ın tüm bilgi ve eğitim seviyelerinde ki yatırımcıların kolayca anlayabileceği zengin anlatımı ve sunumuyla VİOP eğitiminden yüksek fayda sağlandığı izlendi. Yatırımcı VİOP piyasasına yönelik tüm sorularına cevap alma imkanı buldu.

Katılımcılara VİOP piyasasının, işlem gören varlıkların ve işlem yöntemlerinin anlatıldığı VİOP e-kitap verildi.

Altaş’a VİOP piyasasında finansal bilincin artırılmasına yönelik yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Müdürü Harun Özay tarafından plaket verildi.

Eğitim ve seminer fırsatlarını kaçırmayın!

Global ve yerel piyasalarda oluşan yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve etkin risk yönetimi yapmak isteyen yatırımcılar, GCM Menkul Kıymetler’in ücretsiz olarak sunduğu eğitim fırsatlarına katılım için https://www.gcmforex.com adresinden seminer takvimini takip edebilirler.

GCM Menkul Kıymetler hakkında

Türk sermaye piyasalarında genel borsa aracılık hizmetleri içinde özellikle kaldıraçlı alım satım işlemleri özel uzmanlık alanı olan GCM Menkul Kıymetler A.Ş., 2012 Nisan ayında faaliyete başlamış kısa sürede sektörün ödüllü ve lider kurumları arasında yerini almıştır.

GCM Menkul Kıymetler A.Ş., dünya standartlarındaki teknolojik altyapısı, 39 milyon TL ödenmiş sermayesi, yeni nesil işlem platformu, profesyonel ve güçlü kadrosu ile Türk sermaye piyasasının önemli aktörlerinden birdir. Kurum İstanbul’da genel müdürlük, 2 farklı lokasyonda irtibat ofisleri ve nitelikli personelleri ile müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet vermektedir.