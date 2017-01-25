Borsada ve hayatta başarılı olmanın anahtarlarından birisi de hırslı olmaktır. Fakat her şeyde olduğu gibi borsada da hırsın fazlası yarardan çok zarar getirir. Sadece borsadaki işlemlerinizde değil, hayatın her alanında aşırı hırslı olmak önemli detayları gözden kaçırmanıza neden olabilir. Özellikle borsa gibi “şeytanın ayrıntılarda gizli olduğu” piyasalarda ayrıntıları gözden kaçırmanız sizin için kötü sonuçlar doğurabilir.

Borsada birikimlerinizi değerlendirmeye karar vermiş ve para kazanmayı hedeflemişseniz, piyasa hakkındaki bilgi ve deneyimleriniz yanında kişisel özellikleriniz de öne çıkar. Sahip olduğunuz davranışsal yaklaşımlar ve içinde bulunduğunuz psikoloji, ne kadar farkında olmasanız da yatırım şeklinizi etkiler.

Bu etkilerden kurtulmak ve borsada para kazanmak istiyorsanız, öncelikle kendinizi tanımanız gereklidir.

Hırs her zaman kazanç demek değildir

Şimdi asıl sorumuza gelelim: “hırsınızla borsada para kazanabilir misiniz?”

Evet, borsada hırs yaparak para kazanmanız olasıdır. Fakat hırsınızı, bilgi ve deneyimler ile birleştirebilirseniz.

Aşırı hırslı olursanız, detayları göremeyeceğiniz için kısa zaman içerisinde tüm birikiminizi kaybetme riski ile yüz yüze gelirsiniz. Bu yüzden öncelikle, Borsada birikimlerinizi değerlendirmeye başlamadan önce Forex şirketlerinin ücretsiz olarak sunduğu deneme hesaplarından yararlanabilirsiniz.

Bu deneme hesabı sayesinde, birikiminizi riske atmadan piyasa deneyimi kazanmanın yanı sıra risk yönetimi nasıl yapılır hem teorikte hem de pratikte öğrenebilirsiniz. Bu deneme hesabını kullanırken, nerelerde hata yaptığınızı, ne kadar zarara katlanabildiğinizi net bir şekilde görebilirsiniz. Bu sayede gerçek işlemlere başladığınız zaman daha rahat ve güvenli bir şekilde yatırımlarınıza yön verebilirsiniz.

Borsada hırs yapmanız işlemlerini ne yönde etkiler?

Borsada yatırımlarınıza yön verirken sakin kafa ile düşünerek yapmanız gereklidir. Aşırı hırslı ve stresli olarak borsada yatırım yaptığınız zaman, gerçekleştirdiğiniz işlemler olumsuz olarak etkilenecektir. Bu yüzden yatırım bilincine sahip olmanız gerekiyor. Unutmayın ki, duygusal davranışlar çoğu zaman borsa yatırımlarınızın sonucunu olumsuz olarak etkiler. Bu nedenle yatırım yaparken, duygularınızı bir kenara bırakmanız gereklidir. Bunun en büyük nedeni, içgüdüsel olarak attığınız adımların başarınızın önündeki en büyük engeli oluşturmasıdır.

Hırsınız piyasa dinamiklerini görmenizi engellemesin!

Borsada para kazanmak ve başarılı olmak istiyorsanız, piyasa dinamikleri iyi takip etmelisiniz. Çünkü piyasada meydana gelebilecek en ufak değişimler bile yatırım araçlarının değerinde dalgalanma yaratır. Bu noktada önemli olan borsada meydana gelen fiyat hareketlerini yorumlayabilmeniz gereklidir. Unutmayın ki, yorumlamadan yapılan işlemler rastgeledir ve piyasada zarar etmenize yol açar. Bu yüzden borsa bilgilerinizi artırmalısınız. Deneyim kazanarak, hem nasıl bir yol izleyeceğinizi hem de piyasaya olan yaklaşımlarınızın nasıl olması gerektiğini öğrenirsiniz. Böylelikle yatırımlarınızı karlı noktalardan gerçekleştirerek, birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz.