İçerik Pazarlaması (Content Marketing) Nedir?

Son yılların yükselen bir reklam modeli olan içerik pazarlama; daha etkili ve faydalı bilgiler üretilerek hedef kitlenin markaya yönlendirilmesini sağlıyor.

İçerik pazarlaması nasıl yapılır?

İnsanlar artık reklamlara ilgi göstermiyor ve inanmıyor. Reklamları inandırıcı bulmayanlar bu sebeple bir ürün almadan önce internetten araştırma yapıyor. Dolayısıyla tüketicileri günlük rutinlerinde yakalayabilecek, duygusal bağ kurabilecekleri bir konu hakkında ve profesyonelce içeriklerin hazırlanması oldukça önemli.

İçerik oluşturmadan önce bir markanın hedef kitleyi doğru belirlemesi gerekiyor. Ardından bu kitleye hangi platformlar üzerinden ulaşacağı araştırılmalıdır. Bunlara paralel içerik stratejisi geliştirerek, hazırlık aşamasına geçilmelidir. İçerikler hazırlanıp belirlenen sosyal ağlarda paylaşılmalıdır. Belirlenen anahtar kelimeler ve verilen reklamlar ile hedef kitle optimize edilmelidir. Son aşamada ise içeriğin markaya katkısı ve kaç kişiye ulaştığı ölçümlenmelidir.

İçerik pazarlamasında dikkat edilmesi gerekenler;

Yalın bir iletişim dili

Duygulara hitap etmek

Müşterilerin markayla etkileşime geçebileceği bir ortam oluşturmak

Anahtar kelime kullanmak

İçeriğin kral olduğu bir dönemde siz de müşteri sadakatini ön planda tutarak, kaliteli çalışmalar üretebilirsiniz.