Piyasalar güne nasıl başladı? 29.12.2016

Euro, yılın son işlem günündeki düşük hacimli işlemlerle yükselirken, dolar üst üste ikinci gün zayıfladı ve petrol geriledi. Asya hisse senetleri, Japonya hisselerinin 2011’den bu yana ilk yıllık düşüşüne yönelmesi ile birlikte değer kaybetti.

Aralarında Danimarka kronu ve İsviçre frankının da bulunduğu Avrupa para birimleri dolar karşısında güçlendi ve ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi hafta başında 10 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıkmasının ardından aşağı yönde hareket etti. Petrol son üç yılın ilk yıllık kazancını gerçekleştirmeye yöneldi. Japonya’da Nikkei 225 Endeksi bu yılki kazancını geri verirken, Çin hisseleri yılın son gününde yükseldi. ABD’de Standard & Poor’s 500 Endeksi (S&P 500), ABD’nin seçimleri “hack” ettiği iddiasıyla Rusya’ya yaptırımlar getirmesi sonrası fazla değişmedi.

İşlem hacimleri yılın son haftasında küresel anlamda düşük kaldı ve ham petrol, hisse senetleri ve döviz piyasalarının tümünde hacimler ortalamanın altında kaldı. Yatırımcılar, doları son yılların en yüksek seviyesine çıkaran, Hazine tahvillerinde sert satışlara neden olan ve Amerikan hisse senetlerine güçlü yükselişler getiren başkanlık seçimlerinin ardından varlık hareketlerini değerlendirmeleri ile birlikte, paralarını varlık sınıfları arasında yeniden tahsis ediyor olabilirler.

Tokyo’da Australia & New Zealand Bank Group Ltd. Japonya döviz ve emtia satışları müdürü Shigeki Yoshitoshi, “Piyasalar aşırı sığ ve belki de pozisyon dönüşü meydana geldi,” dedi ve “Eurodaki çıkışın etkisiyle, dolar-yen de aşağıda seyrediyor, ancak bunun için bir neden yok. Eğer riskten kaçınma durumu varsa, dolar-yen daha da düşer” şeklinde görüş bildirdi.

Para Birimleri

*Euro kazancını yüzde 0.5’e indirmeden önce yüzde 1.6 kadar yükseldi ve Tokyo saati ile 10:55’te 1.0547 dolar seviyesinde seyrediyordu. Danimarka, Norveç ve İsviçre para birimleri, tümü birden en az yüzde 0.4 tırmandı.

*Yen dolar karşısında yüzde 0.2 yükselerek 116.27 seviyesine çıktı. Japonya Para birimi Ağustos itibariyle yüzde 20 kadar yükseldi, ancak bu kazancını koruyamayarak yüzde 3.4’e indirdi.

*Bloomberg Dolar Spot Endeksi Perşembe günkü yüzde 0.5 düşüşün ardından yüzde 0.4 daha geriledi. Ancak endeks bu yıl yüzde 2.6 yukarıda.

Hisse Senetleri

*Japonya’da Topix Endeksi yüzde 0.5 düştü ve bu yılı yüzde 2.4 düşüşle geçmeye yöneldi. Nikkei 225 Endeksi Cuma günü yüzde 0.6 düştü ve bu yılın kazancını geri verdi.

*Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.3 düştü ve yıllık kazancını yüzde 7.3’e düşürdü. Yeni Zelanda’da S&P/NZX 50 Endeksi yüzde 0.2 geriledi. Güney Kore piyasası tatil nedeniyle kapalıydı. Kore’de Kospi Endeksi Perşembe günü 2016 yılını yüzde 3.3 kazannç ile tamamladı.

*Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0.8 yükseldi ve bu yılın kaybını geri aldı. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.3 yükseldi ve bu yılın kaybını yüzde 12’ye daralttı. Hong Kong’da işlem gören Çin hisselerini içeren Hang Seng China Enterprises Endeksi yüzde 0.9 sıçradı ve yıllık kaybını yüzde 2.7’ye daralttı.

*Standard & Poor’s 500 Endeksi (S&P 500) Perşembe günü 1 puandan az düüşerek 2,249.26 puandan kapandı ve 8 Aralık’tan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks bu yıl yüzde 10 yükseldi. Dow Jones Endeksi 19,819.78 puana geriledi ve bu yıl ypzde 14 yükseldi.

*Stoxx Europe 600 Endeksi Çarşamba günü son bir yılın en yüksek seviyesinden kapanmasının ardından dün yüzde 0.4 düştü. Endeks 2016 yılında yüzde 1.5 düştü.

Emtia

*Ham petrol yüzde 0.4 yükselerek varil başına 53.97 dolara çıktı ve Perşembe günkü yüzde 0.5’lik kaybın büyük kısmını geri aldı. Fiyatlar bu yıl yüzde 46 yükseldi. OPEC ve diğer üreticilerin yıl başından itibaren üretimi düşürme kararı, piyasaya istikrar kazandırmayı ve küresel stokları azaltmayı amaçlıyor.

*Altın yüzde 0.3 yükselerek ons başına 1,161.76 dolara çıktı ve yükselişini beşinci güne taşıdı. Metal 11 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yüzde 3 yükseldi ve bu yıl yaklaşık yüzde 10 yukarıda.

Tahviller

*ABD’nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, Perşembe günü üç baz puan düştükten sonra fazla değişmeyerek yüzde 2.47’de kaldı. Bu kağıdın faizi hafta başında yüzde 2.46 ile 14 Aralık’tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

*Avustralya’nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi iki baz puan düşerek yüzde 2.76’ya inerken, aynı vadeli Yeni Zelanda tahvillerinin getirisi beş baz puan kayıpla yüzde 3.33’e indi.

Kaynak: Bloomberg HT