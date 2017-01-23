Risk kazanç rasyosu, işlemin gösterdiği yükseliş veya düşüş oranı olarak ifade edilir.

Kaynak: GCM Forex

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