Ana Sayfa Videolar Risk Kazanç Rasyosu Nedir? Videolar Risk Kazanç Rasyosu Nedir? Yayınlayan Editor - 23 Ocak 2017 6 0 İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri 2017 Yılında Petrol Fiyatlarını Neler Bekliyor? Kışın İşe Yarayacak 4 İpucu Nedir? Tarım Dışı İstihdam Verisini Yorumlamanın Yolları TOKİ Konutlarına Başvuru Şartları Neler? Sermaye Getirisi Nedir? Risk kazanç rasyosu, işlemin gösterdiği yükseliş veya düşüş oranı olarak ifade edilir. Kaynak: GCM Forex GÖRÜŞLERİNİZİ PAYLAŞIN, YORUM YAPIN: Yorum Yapın: İptal FOREX BİST EMTİA ENDEKS EnstrümanFiyatDeğişim (%) EUR/TRY4.0539+0.5930% USD/JPY113.4010-1.0462% EUR/USD1.0733+0.3215% GBP/USD1.2449+0.6557% USD/TRY3.7761+0.2788% GBP/TRY4.7016+0.9079% Forex "Feragat"EnstrümanFiyatDeğişim (%) Tüpraş77.20+0.46% Türk Hava Yolları5.21+0.39% Garanti Bankası7.86-0.51% Ereğli Demir Çelik5.61+0.36% Sabancı Holding9.52-0.21% Akbank7.88-0.51% Borsa "Feragat"EnstrümanFiyatDeğişim (%) Soya Fasulyesi345.90-0.80% Brent Petrol55.00-0.88% Ham Petrol52.60-1.16% Şeker20.38+0.99% ONS Altın1216.70+0.75% Gümüş17.175+0.840% Emtia "Feragat"EnstrümanFiyatDeğişim (%) IBOVESPA Endeksi64808.8359+0.4458% IPC (MXX)46331.60+0.14% BIST Sürdürülebilirlik105252.77+0.10% NYSE Amex Composite2359.4170+0.4878% BIST 10083010.57-0.07% Hang Seng22898.52+0.06% Endeks "Feragat" POPÜLER KONULAR İnternetten Nasıl Para Kazanılır? Dünyanın her köşesinden, her... BIST 30 nedir? Borsada işlem yapan yatırımcıların... Para kazanmak isteyenler için 5 farklı iş 1. İnternetten yatırım yapın İnternetten... Ufkunuzu açacak yeni iş fikirleri Son dönemde gerek dünyada... Online döviz yatırımı yaparak nasıl para kazanılır? Forex, online döviz yatırımı... Para kazanmak için yapılacak işler Para kazanmak günümüzde hem... Altın mı, dolar mı yoksa euro mu daha çok kazandırıyor? “Hayatın anlamı nedir?” sorusundan... Hazine bonosu yatırımında gelirinizi artırmanın püf noktaları Hazine bonoları modası geçmeyen...