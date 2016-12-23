Yeni Gimat GYO – YGYO Hisse Senedi

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. – YGYO

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları’nın 2000 yılında kayıtlı sermaye sistemine geçerek, 2013 yılında GYOya dönüşüm izni alarak dönüşen Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., gayrimenkul yatırım ortaklığı alanında hizmet vermektedir.

Et Balık Kurumunun 100.725 metrekare büyüklüğündeki Ankara Et Kombinası arsasında İmar Planı düzenlemesi ile İfraz işlemine konu olmuş ve iki parsele ayrılmıştır. Migros Türk T.A.Ş. ile Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesi çerçevesinde 43345 ada 1 parsel üzerinde yüzde 30,26’sı Migros Türk T.A.Ş.ye, yüzde 69,74’ü Yeni Gimat GYO’ya ait olmak üzere Alışveriş Merkezi inşaatı gerçekleştirilmiştir. Haziran 2004 tarihinde Yeni Gimat GYO’ya ait olan 43344 ada 2 nolu parsel üzerinde inşaatı tamamen Yeni Gimat GYO’ya ait alanda yapılan II. Etap alışveriş merkezinin yapımına başlanmış, 23 aylık bir süre içerisinde tamamlanarak Mayıs 2006 tarihinde hizmete açılmıştır. Migros AVM ile birleşen II. Etap bir bütün olarak hizmete açıldığı tarih itibariyle Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi konumuna gelerek ANKAmall ismini almıştır.

YGYO işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Yeni Gimat GYO’nun ana faaliyet konusu gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, Gayrimenkullere dayalı haklara ve Gayrimenkullere dayalı Sermaye Piyasası Araçlarına ve Sermaye Piyasası Araçlarına yatırım yapmaktır.

Yeni Gimat GYO, Borsa İstanbul’da BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST 100 / BIST MALİ / BIST TÜM endekslerine dahildir.