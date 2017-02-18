Geçici vergi nedir?

Geçici vergiyi anlatmadan önce ilk olarak verginin tanımını yapalım. Vergi; devlet tarafından kamu hizmetlerinde harcanmak üzere vatandaştan toplanan paradır. Geçici vergi ise; gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin yani iş sahiplerinin gelir ve kurumlar vergisi bakımdan vergilendirilenlerin dönem içinde üçer aylık gelir durumlarına göre, bu gelirlerin yıllık gelire mahsup edilmek üzere peşin tahsil edilme halidir.

Geçici vergiyi kimler öder?

Basit usulde vergilendirilenler hariç ticari kazanç sahipleri, kurumlar vergisi mükellefleri ve serbest meslek erbabı geçici vergi ödeme zorunluluğu vardır.

Kimler geçici vergi ödemez?

Bir yıl içinde başlayıp bitmeyen inşaat işiyle uğraşanlar geçici vergi ödemezler. Bu işin dışında elde ettikleri gelir için geçici vergi öderler. Ayrıca tasfiye kararı alan şirketlerin tasfiye durumu başladıktan sonra şirketin gelir getirici faaliyetleri sona erdiğinden geçici vergi ödemelerine gerek yoktur.

Geçici vergi dönemleri ne zaman?

Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için geçici vergi dönemleri;

Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart,

İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran,

Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül,

Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-aralık.