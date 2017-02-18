Ekonomi kitapları nasıl okunmalı?

Finans ve ekonomi piyasası hakkında önce bilgi sonra fikir sahibi olmanın en rahat ve güzel yollarından birisi de ekonomi kitaplarıdır.

Ama bu noktada ekonomi kitaplarını normal bir kitap gibi; elinizde sıcak çikolata ile sıcacık battaniyenizin altında veya sahilde güneş sizi mayıştırmış ve dalgaların o huzur dolu sesi ile okuyamazsınız. Çünkü finans ve ekonomi kitapları size bambaşka bir dünya sunmaktan ziyade gerçeğin kendisini anlatır.

Şimdi ekonomi kitaplarını nasıl okuyacağınız yönünde size ufak tüyolar vermek gerekirse:

Altını çizin

İlgimi çeken ve çoğu zamanda finansal eğitime yönelik yazılan her kitabı okurken önemli yerlerin altını çizerim. Siz de kitapları okurken önemli yerlerin altını çizmeyi unutmayın. Kitap bittiğinde daha sonra tekrar göz atarken böylece önemli bilgileri kaçırmamış ve tekrar etmiş olursunuz.

Notlar alın

Kitapları okurken notlar almayı ihmal etmeyin. Alacağınız notlarla kendi kaynağınızı oluşturun. Notlar alarak devam ederseniz, ekonomi ile ilgili bazı kavram veyahut diğer bilgilerin aklınızda kalmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Araştırma yapın

Kitaplarda yer alan kavramlar ya da bilgilerle kendinizi sınırlandırmayın. Arkasında daha fazla şey olduğunu düşündüğünüz konularla ilgili ek araştırmalar yapın. Daha fazlasını öğrenmeye çalışın.

Farklı fikirlere şans verin

Başlangıçta bir ya da biraz daha fazla kaynağı okumayı tercih edebilirsiniz fakat sınırlı kaynakla yetinmeyin. Farklı fikirlere de şans vermek için en az iki üç farklı kaynaktan yararlanmaya çalışın.