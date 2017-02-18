Zamanımızı çalan alışkanlıklarımız nelerdir?

Modern dünyanın en büyük sorunu zamanın hiç bir şeye yetmemesidir.

Her ne kadar göreceli bir kavram olsa da zaman, hepimiz için aynı şekilde akışına devam ediyor. Güneşler doğuyor, aylar batıyor, saatler geçiyor ve zaman hızla akıp gidiyor.

Ve modern dünyanın en büyük sorunu da bu akışın içinde oluşuyor: zamanın yetmemesi…

Aslında düşünürsek, zaman içinde olduğumuz üç mekan ve bir zaman boyutlu uzay zamanın soyut olan boyutu olarak da kabul edilir. Aristo’ya göre zaman hareket eseri ortaya çıkmıştır o halde zaman hareketin ürünüdür. Peki, bu devinimsel hareketin içinde nasıl oluyor da zaman bize yetmiyor?

Bu sorunun cevabı gayet basit; çünkü zamanımızı kullanmayı bilmiyor ve zamanımızı çalan alışkanlıklarımızın farkında değiliz.

Zamanımızı en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmek için öncelikle, zamanımızı çalan alışkanlıkları belirlemeliyiz.

İşte zamanımızı çalan alışkanlıklarımız:

Öncelikleri belirleyememek

Hangi işleri daha önce halletmeniz gerektiğini belirlemelisiniz. Yetiştirmeye çalıştığınız işler varken daha sonra halledebileceğiniz şeyler için vakit ayırmayın.

İlham için beklemek

Yeni fikirler çalışarak, harekete geçerek ve bir şeyler yaparak ortaya çıkar. Oturduğunuz yerden ilham gelmesini beklemeyin.

Her şeyi tek başına yapmaya çalışmak

Bütün işleri kendi üstünüze alırsanız hem çok vakit kaybedersiniz, hem de hangisine odaklanacağınıza karar veremeyeceğiniz için ortaya iyi bir iş çıkması mümkün olmaz.

Söylenmek

İşler yolunda gitmediğinde durup söylenmek yerine harekete geçin ve çözüm odaklı olun. İnanın söylenmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek.

Yarım kalan işler

İşleri ya bitirin ya da yapmaktan tamamen vazgeçin. Yarım kalmış onlarca işiniz olması herhangi birini tamamlamanızı zorlaştırır.

Aynı hataları tekrarlamak

Hatalarınızdan ders çıkarmak zorundasınız. Aynı hatayı tekrar yapmak hem işiniz için kötü olur hem de vakit kaybedersiniz.

Tam Zamanında Yaşamak

Can Yücel’in dediği gibi Tam Zamanında Yaşamak Şiirinde geçtiği gibi:

Tam zamanında affetmelisin kardeşini

Biliyorsan yüreğinde kötülük olmadığını

Seni gecenin üçünde arayıp da

Kafasının iyi olduğunu söylediğinde.

Tam zamanında öğretmelisin oğluna

Gerekiyorsa yumruk atmayı

Tam burnunun üstüne

Tiksinmeden pisliğinden,

Yukarı mahallenin sümüklü bebesi

Misketlerini zorla almaya çalışırsa.

Tam zamanında bağırmalısın

Acıyınca bir yerin.

Tam zamanında gülmelisin

Kemal Sunal küfür edince filmin bir yerinde.

Tam zamanında yatmalısın

Yola çıkacaksan ertesi gün

Ve arabayı kullanan sensen

Sana emanetse çoluk çocuk

Ve kendin.