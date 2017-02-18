Zamanımızı çalan alışkanlıklarımız nelerdir?

Her ne kadar göreceli bir kavram olsa da zaman, hepimiz için aynı şekilde akışına devam ediyor. Güneşler doğuyor, aylar batıyor, saatler geçiyor ve zaman hızla akıp gidiyor.
Ve modern dünyanın en büyük sorunu da bu akışın içinde oluşuyor: zamanın yetmemesi…
Aslında düşünürsek, zaman içinde olduğumuz üç mekan ve bir zaman boyutlu uzay zamanın soyut olan boyutu olarak da kabul edilir. Aristo’ya göre zaman hareket eseri ortaya çıkmıştır o halde zaman hareketin ürünüdür. Peki, bu devinimsel hareketin içinde nasıl oluyor da zaman bize yetmiyor?
Bu sorunun cevabı gayet basit; çünkü zamanımızı kullanmayı bilmiyor ve zamanımızı çalan alışkanlıklarımızın farkında değiliz.
Zamanımızı en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmek için öncelikle, zamanımızı çalan alışkanlıkları belirlemeliyiz.
İşte zamanımızı çalan alışkanlıklarımız:
Öncelikleri belirleyememek
Hangi işleri daha önce halletmeniz gerektiğini belirlemelisiniz. Yetiştirmeye çalıştığınız işler varken daha sonra halledebileceğiniz şeyler için vakit ayırmayın.
İlham için beklemek
Yeni fikirler çalışarak, harekete geçerek ve bir şeyler yaparak ortaya çıkar. Oturduğunuz yerden ilham gelmesini beklemeyin.
Her şeyi tek başına yapmaya çalışmak
Bütün işleri kendi üstünüze alırsanız hem çok vakit kaybedersiniz, hem de hangisine odaklanacağınıza karar veremeyeceğiniz için ortaya iyi bir iş çıkması mümkün olmaz.
Söylenmek
İşler yolunda gitmediğinde durup söylenmek yerine harekete geçin ve çözüm odaklı olun. İnanın söylenmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek.
Yarım kalan işler
İşleri ya bitirin ya da yapmaktan tamamen vazgeçin. Yarım kalmış onlarca işiniz olması herhangi birini tamamlamanızı zorlaştırır.
Aynı hataları tekrarlamak
Hatalarınızdan ders çıkarmak zorundasınız. Aynı hatayı tekrar yapmak hem işiniz için kötü olur hem de vakit kaybedersiniz.
Tam Zamanında Yaşamak
Can Yücel’in dediği gibi Tam Zamanında Yaşamak Şiirinde geçtiği gibi:
Tam zamanında affetmelisin kardeşini
Biliyorsan yüreğinde kötülük olmadığını
Seni gecenin üçünde arayıp da
Kafasının iyi olduğunu söylediğinde.
Tam zamanında öğretmelisin oğluna
Gerekiyorsa yumruk atmayı
Tam burnunun üstüne
Tiksinmeden pisliğinden,
Yukarı mahallenin sümüklü bebesi
Misketlerini zorla almaya çalışırsa.
Tam zamanında bağırmalısın
Acıyınca bir yerin.
Tam zamanında gülmelisin
Kemal Sunal küfür edince filmin bir yerinde.
Tam zamanında yatmalısın
Yola çıkacaksan ertesi gün
Ve arabayı kullanan sensen
Sana emanetse çoluk çocuk
Ve kendin.