Reddi Sübut Nedir?

Hukuki bir terim olan reddi sübut, davanın mahkeme tarağından kabul edilmediği anlamına gelmektedir. Gerçekleşme, şüpheye yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkma ve sabit olma, gerçekleşme; ispatlama, ispatlanma, kanıtlama anlamına gelen sübutun kabul edilmemesi anlamına gelen reddi sübut, davacı için negatif, davalı için pozitif sonuçtur.

Reddi sübut kararının çıkmasından sonra yapılması gereken ise kararın kesinleşmesini veya karara itiraz etmek isteyen tarafın Mahkemeye başvurması ve kararın tebliğe çıkarılmasını (taraflara kararın gönderilmesini ) istemektir. Kararın ilgililere tebliğinden itibaren üst mahkemeye itiraz olanağı bulunmaktadır.