İsviçre’de gezilecek 5 yer

Dünyanın en modern ülkelerinden İsviçre’de gezilecek yerleri merak ediyor musunuz? İşte kayak cenneti İsviçre’de gezilecek ilk 5 yer;

Almanya, Fransa ve İtalya’ya komşu olan İsviçre’nin başkenti Bern’dir. Denize kıyısı olmayan İsviçre ılıman bir iklime sahip olduğu için yağışın az olduğu kış ve sonbahar mevsimlerinde seyahat edilmesi öneriliyor. Nüfusun yüzde 23’ünü yabancıların oluşturduğu ülkede Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanca dilleri konuşuluyor.

Çakı, çikolata ve saat konusunda oldukça popüler olan İsviçre kayak cenneti olarak biliniyor. Peki, dünyanın en modern ülkelerinden İsviçre’de gezilecek yerleri merak ediyor musunuz? İşte kayak cenneti İsviçre’de gezilecek ilk 5 yer;