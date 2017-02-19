İsviçre’de gezilecek 5 yer

Almanya, Fransa ve İtalya’ya komşu olan İsviçre’nin başkenti Bern’dir. Denize kıyısı olmayan İsviçre ılıman bir iklime sahip olduğu için yağışın az olduğu kış ve sonbahar mevsimlerinde seyahat edilmesi öneriliyor. Nüfusun yüzde 23’ünü yabancıların oluşturduğu ülkede Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanca dilleri konuşuluyor.
Çakı, çikolata ve saat konusunda oldukça popüler olan İsviçre kayak cenneti olarak biliniyor. Peki, dünyanın en modern ülkelerinden İsviçre’de gezilecek yerleri merak ediyor musunuz? İşte kayak cenneti İsviçre’de gezilecek ilk 5 yer;
1Zürih
Dünyanın en büyük altın borsasına sahip Zürih Avrupa merkezinde yer alan kartpostal gibi bir şehir olarak görülüyor.
Zürih Gölü’nde hafta sonu bir buçuk saat süren bot turlarına katılarak keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Son buzul çağından kalan bu gölde sportif aktiviteler de yapılıyor.
Ününü tüm dünyaya duyurmuş Zürih’te gezilecek yerler ise şöyle; Bahnhofstrasse, Grossmünster, Niederdorf, Kunsthaus, St. Peter Kilisesi, Limmatquai, Bürkliplatz, Sechseläutenplatz, Uetliberg,Kreis 5.
2Cenevre
İsviçre’nin en bilindik şehirlerinden Cenevre, sakin bir seyahat etmek isteyenler için ideal bir yer. Cenevre’de görülecek yerlerin başında ise Cenevre Gölü, Mont Blanc Rıhtımı, Jet d’Eau Fıskiyesi, Çiçek Saati, Carouge bölgesi, Aziz Pierre Katedrali (St. Pierre) geliyor. Pek çok festivalin olduğu bu şehirde en dikkat çekenler ise Geneva Festival ve Locarna İnternatıonal Film Festivali.
3Bern
İsviçre’nin başkenti Bern, tarih kokan şehirlerden. Tarihseverler bu şehirde güzel vakit geçirebilir. İşte Bern’de rotanıza takılacak yerler; Altstadt, Berner, Bundeshaus, Zytlogge, Kafigrum, Rosengarten, Bernisches Historisches Museum.
4The Matterhon
Alp dağlarının olduğu en güzel manzaralı yer The Matterhon’u görmeden İsviçre’den dönmemelisiniz. İsviçre’nin önemli ulaşım araçlarından trenle burada gezinti yapıp, restoranlarda değişik lezzetleri deneyebilirsiniz.
5Chillon Şatosu
Avrupa’nın merkezinde ve refahın yüksek olduğu İsviçre‘de görülmesi gereken yerlerden bir diğeri de Chillon Şatosu. Gölün kenarında eşsiz bir manzaraya sahip şato iç içe ve büyük olarak yapılmış odaları ile dikkatinizi çekebilir.