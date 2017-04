Para kazanmak hem de çok para kazanmak kulağa hoş geliyor değil mi? Siz de basit ve yaratıcı yolları deneyerek para kazanabilirsiniz.

Borçlarınızdan kurtulmak, kişisel finans durumunuzu iyileştirmek ve hayallerinizdeki o evi almak istiyorsanız para kazanmak için ilk adımı atabilirsiniz. İşte para kazanmanın basit ve yaratıcı yolları:

Kullanmadığınız eşyalarınızı paraya dönüştürün

Para kazanmanın basit yollarından biri de; kullanılmayan eşyaları satmak. Artık giymediğiniz kıyafetler evin etrafında yığılmamalı ve bunlar paraya dönüşmeli. Bunun için de yapmanız gereken; ikinci el eşyaların olduğu sitelere üye olup, eşyalarınızı buradan satışa çıkartmak olmalı.

İnsanları akşam yemeğine davet edin, para kazanın!

Para kazanmak istiyorsanız, etkileyici yemek pişirme becerileriniz ve konuklarınızı ağırlamak için biraz yeriniz varsa Eat With’e üye olabilirsiniz. Eat With dünyanın dört bir yanına bağlayan, onları sabit bir ücret karşılığında küçük bir akşam yemeği partisine davet eden bir hizmet. Bu uygulama sayesinde ev sahibi olarak misafir başına bir oran belirleyebilir, bir şölen imkanı sunduğunuz zaman tarihleri ​​seçebilir ve davet etmeye hazır kişilerin azami miktarını (genellikle 6’dan az) belirtebilirsiniz. Belirli ülkelerde geçerli olan bu hizmet ile para kazanmak mümkün.

Yürüyerek para kazandıran uygulama: Bitwalking

Bitwalking adı verilen uygulamayla artık yürüyerek para kazanmak mümkün hale geliyor. Bunun için yapmanız gereken ise sadece cep telefonunuza uygulamayı indirmek. Ardından iş Bitwalking ile adım atarak kazanç sağlamaya geliyor.Bu uygulama ile attığınız adımlar sayılıyor ve her on bin adımda 1 dolar kazanma imkanına sahip oluyorsunuz. On bin adım da yaklaşık olarak 8 km yapıyor.

Saçınızla para kazanın!

Çok uzun saçlarınız varsa bunu paraya dönüştürebilirsiniz. Kadınlar tarafından özellikle postiş, peruk, kaynak gibi sektörler oldukça ilgi görüyor. Güzellik ve bakımın her daim ön planda olduğunu düşünürsek bu sektörlere yönelerek para kazanabilirsiniz. Ayrıca güçlü, sağlıklı ve çabuk uzayan saçlarınız varsa saçınızı kuaförlere satarak ekstra para elde edebilirsiniz.