İtfa kelimesi ticarette, bankacılık sisteminde ya da hukukta karşımıza çok sık çıkmaktadır. Kullanıldığı yere göre sorumluluklar ve anlamlar taşıyan itfa kelimesi nedir?

Bankacılık sisteminden hukuka, muhasebeden ticarete bir çok alanda kullanılan itfa kelimesinin bir çok anlamı vardır. Kullanıldığı yere göre de sorumluluklar yükler, haklar kazandırır.

İtfa nedir diye sözlükte arattığınızda karşınıza iç borç geri ödemesi, geri satın alma, ödeme, anonim şirket hisse senetlerinin itibari değerlerinin şirket temettülerinden ayrılan fonun kullanılarak pay sahiplerine ödenmesi, rehinden kurtarma, borcun bir defada ödenmesi, borcun belirli dönemlerde ödenerek kapatılması gibi çok çeşitli karşılıkları bulunmaktadır.

İtfa nedir kelimesini kullanıldıkları yerlere göre açıklayalım;

Adalet ve hukuk sisteminde itfa nedir?

Hukuk sisteminde itfa, borcun sonlanması için yapılan her türlü ödemeyi tanımlar. Borcun sonlanması amacıyla yapılan ödeme, ibra yoluyla olabileceği gibi takas yoluyla da olabilir.

Hazine bono ve tahvillerinde itfa nedir?

Sermaye ve menkul kıymetlerin itfası ise şu anlama gelmektedir. Hazine’nin çıkarmış olduğu devlet tahvili veya bonolarda olsun, özel sektör tahvil ve bonolarında olsun ya da menkul kıymetlerde itfa; ihraç edilirken belirlenmiş tarih ve miktarlarda anapara veya faizin geri ödenmesidir.