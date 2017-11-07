TF VARLIK KİRALAMA – TFNVK Hisse Senedi

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. – TFNVK

TF VARLIK KİRALAMA A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin yurt içi ve yurt dışı kira sertifikalarını ihraç etmek amacıyla kurulmuş bir varlık kiralama şirketidir. TF Varlık Kiralama, SPK‘nın 07.06.2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur. TF Varlık Kiralama, yurtiçinde kira sertifikasının nasıl bir yatırım enstrüman olduğu, kira sertifikasının sağladığı getirinin katılım bankacılığı prensiplerine uygunluğu ve yatırımcı tabanına genişletmek için kira sertifikasını, tanıtmayı ve yatırımcıları bilgilendirmeyi ilke edinmiştir.

TFNVK işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören TF Varlık Kiralama, KESİN ALIM-SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / KESİN ALIM-SATIM PAZARI’nda işlem görmektedir.