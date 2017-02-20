Özel sağlık sigortası yaptırarak birçok ayrıcalıktan faydalanabilirsiniz. Bu ayrıcalıklara değinmeden önce de ilk olarak bu sigorta türünün tanımını yapalım.

Özel sağlık sigortası nedir?

Özel sağlık sigortası; hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık masraflarını karşılar. Bu masrafların karşılanabilmesi için de bir sigorta şirketiyle anlaşmalısınız. Anlaştığınız sigorta şirketinden ise ücretler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Belirli bir ücret ödeyerek de pek çok sağlık hizmetinden yararlanabilirsiniz. O halde özel sağlık sigortasının sunduğu başlıca avantajları sıralayalım:

Özel sağlık sigortasını kimler yatırabilir?

Sigorta şirketlerine göre bu durum farklılık gösterebilir. Fakat şimdilerde pek çok kurum yeni doğan bebekler için bile sigorta imkanı sunuyor.

Neden özel sağlık sigortası yatırmalısınız?

Sağlık en büyük hazinedir. Dolayısıyla genç ve sağlıklıyken her türlü kaza ve hastalık riskine karşı tedbir alarak özel sağlık sigortası ile bir nevi geleceğinize yatırım yapabilirsiniz.

Özel sağlık sigorta poliçesi nedir?

Özel sağlık sigorta poliçesi; risklere karşı sigortalıyı korur ve belirlenen limitler dahilinde yapılır. Özel sağlık sigortası poliçesinde genel ve özel şartlar bulunur. Bu şartlar hususunda kişiye özel poliçe seçilmeli ve genel ve özel şartlar dikkatlice incelenmelidir.