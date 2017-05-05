VİOP Hesabı Nasıl Açılır? VİOP Hesap Açma İşlemleri

VİOP hesabı nasıl açılır?

Türk sermaye piyasalarının popüler piyasası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) oluşan yatırım fırsatlarını değerlendirmek için ihtiyacınız olan tek şey VİOP yatırım hesabıdır. Çünkü VİOP’ta işlem gören Borsa İstanbul’un en güçlü hisse senetleri, en popüler döviz pariteleri, kıymetli madenler, emtialar ve çok daha fazlasına VİOP hesabınız üzerinden ulaşabilir ve başarılı stratejileriniz doğrultusunda yatırımlarınınız yönetebilirsiniz.

VİOP müşteri hesabı açarken nelere dikkat etmeli?

VİOP piyasasında işlem yapmanın bir nevi anahtarı olan VİOP yatırım hesabının açıldığı aracı kurum da VİOP müşterisi olmak kadar önemlidir. VİOP müşteri hesabı açacağınız kurumun sektörün güvenilir, lider, gelişmiş teknolojik alt yapı, profesyonel uzman kadro, üstün müşteri memnuniyeti odağı gibi unsurlar alınacak hizmetin kalitesinde çok önemlidir.

VİOP Nedir?



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VİOP müşteri hesabı açmanın avantajları

VİOP müşteri hesabı açmak yatırımcıya beraberinde birçok hizmeti de getireceğinden yatırımcı daha başarılı stratejiler üretebilecek, kurum tarafından rutin ve özel olarak verilecek müşteri hizmetleri sayesinde yatırımcı güncel kalabilecektir. Ayrıca yine VİOP hesabı açan yatırımcıya kurum tarafından sağlanan VİOP işlem platformu üzerinden anlık fiyatlar ile çalışan grafikler ile teknik analiz yapabilecektir.

VİOP müşterisi olunan kurumun verdiği hizmet desteği ile birlikte yatırımcı kurumunun profesyonel uzmanları tarafından hazırlanan aylık, haftalık, günlük ve özel analizler ile birlikte piyasayı etkileyen gelişmeleri, fiyat hareketlerini ve etkilerini, beklentileri çok yakından takip edebilecektir.

Viop hesabı açmak prestijdir

VİOP hesabı açmak ve bu piyasada işlem yapmak; yatırımcıya Türk sermaye piyasalarının en popüler yatırım araçlarında işlem yapma imkanını birçok piyasa özelliklerinin kombinasyonunda sunmaktadır. Mesela, sermayenizin üstünde varlığa kaldıraçlı olarak yatırım imkanı, fiyatlar hem düşerken hem de yükselirken yatırım imkanı sunan çift yönlü piyasa özelliği, spot piyasadaki risklerin yönetilebilmesi, ücretsiz deneme hesapta pratik imkanı, yine ücretsiz olarak VİOP eğitim ve seminerlerinden, argümanlarından faydalanma, imkanı, gelişmiş işlem platformlarında işlem yaparken aynı anda anlık fiyatlar üzerinden analiz imkanı gibi.

*VİOP hesabı açmak için SPK kanununa göre aracı kurum tarafından sunulan ve yatırımcı tarafından imzalanması gereken belgeler:

Müşteri Sözeşmeleri ( VİOP çerçeve sözleşmesi)

çerçeve sözleşmesi) Yatırım Riski Bildirim Formu

Ek Dökümanlar Paketi

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisanslı Borsa İstanbul’da VİOP üyesi bir aracı kurumda VİOP müşteri hesabı açmanız VİOP yatırımcısı olmanız için yeterlidir. VİOP müşteri hesabı açmak için istenen evraklar ise diğer yatırım hesaplarında rutin olarak istenenlerden farklı değildir. SPK mevzuatı gereğinde rutin evrakların imzalanması ile VİOP müşteri hesabı açılır. Tabii, VİOP müşteri hesabı açıldıktan sonra ise verilen müşteri numarası ve şifresi ile kurumunuzun web adresi üzerinden VİOP işlem platformuna bağlanarak VİOP piyasasındaki yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

VİOP hesabı açılımıyla ilgili daha fazla bilgi almak için sektörün ödüllü ve lider kurumlarından GCM VİOP müşteri temsilcilerinden yardım alabilir, www.gcmforex.com/viop adresini ziyaret edebilirsiniz.