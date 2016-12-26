Hang Seng – HSI Endeksi

Hang Seng Endeksi – HSI

Hang Seng Endeksi, Asya Bölgesinin en büyük borsalarından Hong Kong Borsasında işlem gören piyasa değeri en yüksek ve en likit 50 hisse senedinden oluşmaktadır. Hong Kong Borsası’nda işlem gören şirketlerin piyasa değerinin yüzde 58’ini oluşturmaktadır.

Hang Seng Borsası endeksi 1969 yılında oluşturulmuştur ve Forex piyasasında HSI kodu ile işlem görmektedir. Hang Seng Endeksi Çin piyasalarıyla ilgili önemli bir göstergedir ve fiyat hareketlerinde oluşan potansiyel yatırım fırsatlarını Forex piyasasında işlem yaparak değerlendirilebilir.