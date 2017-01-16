BES’li olmak için on neden

2001’den beri hayatımızda olan Bireysel Emeklilik Sistemi veya daha bilinen adıyla BES, 2017’den itibaren zorunlu tutulması birçok insan tarafından dayatma olarak algılanıyor.

BES’ten 10 yılı doldurmadan çıkmanız durumunda ciddi anlamda kesinti yapılarak paranızın eksik ödenmesi, BES fonlarının iyi yönetilmemesi durumunda dilediğiniz oranda gelir elde edememe olasılığınız ve BES şirketleri yüzde 8 ila 10 arasında yönetim kesintileri yapması gibi dezavantajlarına rağmen BES, uzun yıllar biriktirdiklerinizin emekli olduktan sonra size ek bir gelir sağlamasına yardımcı olacak bir emeklilik sistemidir.

İşte BES’li olmak için 10 neden

Para biriktirmeye teşvik eder

Çoğu bireysel emeklilik şirketi ödemeleri sizin kredi kartınızdan çeker. Dolayısıyla siz isteseniz de istemeseniz de bir kere bireysel emekli olduktan sonra para biriktirmeye başlarsınız. Güzel tarafı biriken bu parayı her canınız istediğinde çekemiyor oluşunuz. Dolayısıyla para biriktiremeyen kimseler için biçilmez bir kaftandır

Biriktirdiğiniz paranın bir kısmını devlet sizin için öder:

BES’in en önemli avantajlarından bir tanesi sağladığı vergi avantajıdır. Çok fazla teferruatına girmeden söylemek gerekirse, gelirinize göre BES size yaklaşık yüzde 15­20 civarında vergi avantajı sağlar. Yani 100 lira bireysel emeklilik katkı payı ödediğinizde devlet sizin net maaşınıza 15­20 lira para ekler. Diğer bir değişle normalde bankaya yatan maaşınızın yüzde 15­20 civarında arttığını göreceksiniz.

BES fonları vergiden muaftır:

Diyelim ki BES’e para ödemek yerine birikimlerinizi borsada değerlendirmek istediniz. O zaman kazandığınız her lira için devlete vergi ödemek zorundasınız. Oysa BES yatırım fonlarında parayı değerlendirseydiniz devlet bundan vergi almayacaktı. Vergiden muaf olan bu fonları ancak bireysel emeklilik sistemi katılımcıları kullanabiliyor ve ciddi vergi avantajı elde edebiliyor

Finansal danışmanınız sizin için çalışır

Bireysel emeklilik şirketleri bu konuda uzman danışmanları çalıştırmaktadır. Eğer iyi bir şirketiniz varsa, o zaman muhtemelen başarılı bir danışman ile çalışacaksınız demektir. Bu danışmanlar size doğru yatırımın nasıl yapılacağını anlatacaktır. Başka bir değişle; fonlarınızı borsada mı, hazine bonosunda mı, likit fonlarda mı değerlendirmeniz gerektiğini o dönemin şartlarına göre finansal danışmanınız sizin adınıza takip edecek ve en yüksek getiri elde edebileceğiniz fonları size tavsiye edecektir. Finans bilgisine sahip olmanıza gerek kalmayacak.

Bireysel emeklilik şirketleri sizin ulaşamayacağınız yatırım tüyolarına sahiptir

BES şirketleri çalıştırdıkları yatırım danışmaları, fon yöneticileri gibi kişiler ile ekonominin gidişatını, borsada hangi şirketlerin hisse senetlerinin düşüp ­yükseleceğini, riskli dönemleri vs. biliyorlar. Bu şirketlerin başarı kriterleri “size ne kadar kazandırdıkları” olduğu için kaybetmemeniz için ne kadar gizli saklı ve uzmanlık gerektirecek bilgi varsa onu elde etmek için ellerinden gelen ne varsa yaparlar.

Bireysel emeklilik ile gerçekten emekli olabilirsiniz

Sistemden çıkmadığınız taktirde 56 yaşında iyi bir emeklilik maaşı ile devletin sağladığı yetersiz emeklilik maaşına ihtiyaç duymadan yaşayabilirsiniz

Kendi yatırım tarzınıza göre yatırım yapabilirsiniz

Risk almayı seven bir insansanız riski ve getirisi yüksek fonlara, risk almayı sevmeyen bir insansanız düşük getirili düşük riskli fonlara yatırım yapabilirsiniz. Geniş yelpazeli yatırım fonları arasından bir sepet yapıp canınızın istediği gibi birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz

Sıkıştığınızda ödemeleri dondurabilirsiniz

Acil paraya ihtiyacınız olduğunda veya geliriniz azaldığında ödemeleri dondurup, daha sonra tekrar başlatabilirsiniz.

Canınızın istediği emeklilik şirketine geçiş yapabilirsiniz

Rekabet sebebiyle emeklilik şirketleri inanılmaz kampanyalar yapabilmektedir. İstediğiniz an başka bir emeklilik şirketine geçiş yapabilirsiniz

Paranız batmaz

Ödediğiniz paraların tamamı Takasbank’a yatırılır ve devlet garantisi altındadır. Hazine Müşteşarlığı, Sermaye Piyasaları Kurumu, bağımsız denetim firmaları ve emeklilik gözetim merkezi tarafından emeklilik şirketleri ve fonlar devamlı gözetim altında tutulur ve denetlenir. Ayrıca istediğiniz zaman paranızı ve yatırımlarınızı internetten takip edebilirsiniz, şeffaf bir sistemdir.