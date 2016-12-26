Buğday yatırımı nasıl yapılır?

Ürün çeşitliliği imkanı ile diğer piyasalardan ayrılan Forex’te işlem yapacağınız ürünlerden biri de buğdaydır.

Buğdaya fiziki olarak sahip olmadan internetten 5 gün 24 boyunca kolaylıkla yatırım yapabilirsiniz. Peki, tarımsal emtialardan buğdayın fiyatını etkileyen unsurlar nelerdir? Arz-talep, mevsimsel etkiler( kuraklık, yağış, don) ve rekolte (tarımda bir yılda derlenen ürünlerin bütünü) şeklinde sıralanabilir. Bunların yanı sıra ekonomik ve siyasi olaylar buğdayın değerini etkileyen unsurlardandır.

Bir örnekle buğday fiyatını etkileyen unsuru ele alalım. Örneğin; 2008 yılında Amerika’da yaşanan Lehman Brothers krizi bütün yatırım araçlarını olduğu gibi tarımsal emtiaları da büyük ölçüde etkiledi. Yaşanan kriz sonrası buğday fiyatında büyük bir değişim yaşandı. 2008’de yaşanan ekonomik kriz sebebiyle mısır ve buğday fiyatı 1,200 dolardan 400 dolar seviyelerine kadar indi. Bu örnekte olduğu gibi yaşanan büyük çapta bir kriz doğrudan işlem yaptığınız ürünün fiyatını etkileyebilir.

Tarımsal emtialarda mevsimsel etkilerin gücü de yadsınamaz bir gerçektir. Örneğin; her yıl üretimi yapılan buğdayda kuraklığın yaşanması ile bu yıl üretimin düştüğünü varsayalım. Üretiminin azalmasıyla birlikte o yıl içinde buğday fiyatlarında geçen yıla kıyasla büyük bir artış meydana gelebilir. Artış hem üreticileri hem tüketicileri hem de yatırımcıları yakından etkiler. Bu sebeple benzer mevsimsel etkiler tarımsal emtiaları doğrudan etkileme gücüne sahip olduğundan yatırımcıları yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla yatırımcılar hangi tarımsal emtiada yatırım yapacaklarına karar verdikten sonra bu durumları dikkate alarak işlemlerini yapmalıdır.