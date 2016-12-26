Borsa günü nasıl kapadı? 23.12.2016

Borsa günü 77.028 seviyesinden kapadı.

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BİST-100 endeksi günü yüzde 0.07 yükselişle 77.028 seviyesinden yatay tamamladı.

Bu hafta Noel tatili nedeniyle birçok dünya piyasasında işlem yapılmaması Borsa İstanbul’da da hacmi oldukça düşürdü. Endeks haftaya alımla başladıktan sonra 77.028-77.257 seviyeleri aralığında oldukça sığ işlem hacmi ile yatay bir günü geride bıraktı.  Endeks günü yüzde 0.07 artışla 77.028 seviyesinden tamaladı. İşlem hacmi 775 milyon TL oldu.

EN ÇOK ARTAN HİSSELER 

  1. DENCM

2. ASUZU

3. KAREL

4. DYOBY

5. YGYO

EN ÇOK AZALAN HİSSELER

  1. MAKTK

2. BRKO

3. ANELT

4. USAS 

5. TMPOL 

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