Finansçıların okuması gereken 6 kitap

Dünyanın en popüler ve ünlü yatırımcıları, borsa stratejileri, finans guruları tarafından yazılmış kitapların yatırımcının borsada daha bilinçli işlem stratejisi üretmesini büyük katkı sağlıyor. Borsa alanında yazılmış borsanın en çok kazanın ünlü portföy yöneticileri tarafından yazılan kitaplar dünyanın bir çok yerinde çok ilgi görüyor. Peki, borsa alanında yazılmış 2017 yılının en popüler borsa kitapları neler? İşte size 2017 yılının finansçıların mutlaka okuması gereken en popüler 6 borsa ve finans kitabı;

1- “The Battle for the Soul of Capitalism” /Yazarı: John C. Bogle

John Bogle tarafından yazılan kitapta, Wall Street’teki ünlü fon ve portföy yöneticilerinin kısa, orta ve uzun vadeli yatırım stratejileri, borsa dedikoduları, kapitalizmin arkasındaki yanlışlıklar, borsa şirketlerinin piyasa davranışları ve yanlış stratejileri gibi çok kapsamlı araştırmalara yer verilmiş.

Kitap şirketlere, yatırım fonu yöneticilerine ve yönetim kurulu üyelerine mevcut sistemde daha güçlü olabilecekleri politikaları üretmelerini sağlayacak birçok stratejiyi içeriyor.

2- Fools Komplo: A True Story” /Yazarı: Kurt Eichenwald

New Yor Times Gazetesinin başarılı editörü Kurt Eichenwald tarafından kaleme alınan kitapta Enron şirketinin batışının arka planını anlatılıyor. Yatırımcının ve analistlerin nasıl aldatıldığı, enerji politikalarının nasıl etkilendiği bilgileri roman tadında anlatılıyor.

3- “Freakonomics” /Yazarı: Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner

Steven D. Levitt and Stephen J. Dubner tarafından yazılan kitapta popüler kültürde ekonominin insanı nasıl provake ettiği anlatılıyor. Suç örgütlerinin nasıl para kazandığından modern sistemin para kazanma yöntemlerinin arka bahçesine giren kitapta bir dizi gerçek dünya hikayesine değiniliyor.

4- “Fooled by Randomness” /Yazarı: Nassim Nicholas Taleb

Nassim Nicholas Taleb tarafından yazılan Matematik profesörünün başarılı finans hikayelerini entektüel bakış açısı ile anlattığı kitapta talep politikasını, stok yönetme başarısını, bilinçli ve iradeli kara verme psikolojilerinin etkilerini anlatıyor. Tüm zamanların en zeki kitabı olarak tanımlanan Fooled by Randomness, sabırla, sıkı çalışma ile nasıl zengin olunacağını ve kaderin zengin olmada etkisini gözler önüne seriyor.

5- “Bull’s Eye Investing” /Yazarı: John Mauldin

John Mauldin tarafından yazılan kitapta borsada hangi metotlarla kazanılacağını, mutlak getirili yatırım araçlarını, emeklilik fonlarının yatırım enstrümanlarına bakış açısını on yıllık periyotta en çok kazandıran metotları anlatıyor.

6- “A Mathematician Plays the Stock Market” /Yazarı: John Allen Paulos

Bir matematikçinin matematiksel dehası ile piyasalar hisse senedi taraması, öngörüsü ve portföy oluşturması ile birlikte nasıl zengin olunacağı üzerine oluşturulan kitapta borsada değer yaratan stratejilerin nasıl oluşturulacağına değiniliyor.