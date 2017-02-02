Elektronik imza (e-imza) Nedir? Nasıl Alınır?

e-imza hayatımıza nasıl kolaylıklar getiriyor ve nasıl alınır?

Elektronik imza (e-imza), elektronik dokümanları (elektronik posta, Ms Excel dosyası, Ms Word dosyası gibi) imzalamak için kullanılan ve bu elektronik dokümanı alan kişinin de, gönderen kişinin kim olduğuna emin olmasını ve güvenmesini sağlayan bir elektronik koddur.

e-imza nasıl çalışır?

e-imza’nın güvenilirliği şifrelenmiş olmasından kaynaklanır. e-imza sistemi, şifrelenmiş verileri gönderen bilgisayar ile bu şifrelemeyi çözebilen alıcı bilgisayar arasında çalışır. Gönderenin şifreleme işlemi ile alıcının doğrulama işlemi verinin güvenli bir kaynaktan geldiğini gösterir. Bu iki taraflı işlem e-imza’yı tamamlar. e-imza ülkemizde 23.01.2004 yılında Resmi Gazetede yayınlanmış ve 23.07.2004’te yürürlüğe girmiş 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile de tanımlanmıştır.

e-imza nerelerde kullanılır?

e-imza, elle atılan ıslak imza gibi kullanılabildiği için, internette her türlü resmi işlemin, hem zamandan hem de kağıt israfından tasarruf edilerek ve elektronik ortamda arşivlenerek yürütülmesini sağlar. e-imza, kamu kuruluşlarıyla yapılan işlemlerde, bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde, e-devlet, e-iş ve e-ticaret uygulamalarında, elektronik posta ve kanun kapsamındaki hukuki işlemlerde kullanılabilir. e-imza ile imzalanmış herhangi bir belge bilgisayar ortamında arşivlendiğinden bulunması için zaman harcanmayacaktır. Böylece depolama maliyetleri de yok denecek kadar az olacaktır.

e-imza nasıl alınır?

e-imza oluşturmak için kullanılacak olan Nitelikli Elektronik İmza Sertifikaları 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirimini yapmış yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılara (ESHS) posta veya şahsen yapılacak başvuru ile alınabilir.

Bireysel başvurularda Başvuru sahibinin üzerinde T.C. kimlik numarası açıkça yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı, kurumsal başvurularda ise Ticaret Sicil Memurlukları’ndan son 6 ay içerisinde alınmış faaliyet belgesinin aslı, başvuru sahibinin üzerinde T.C. kimlik numarası açıkça yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı talep edilir.