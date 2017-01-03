Gümüş fiyatlarını etkileyen faktörler nelerdir?

Altın ve bakırdan sonra keşfedilen değerli emtia gümüşün M.Ö 3100 yıllarında Mısırlılar ve MÖ 2500 yıllarında Çinliler ve Persler tarafından öncelikle süs eşyası daha sonrada para birimi olarak kullanıldığı biliniyor. Şimdilerde ise finansal piyasaların en çok işlem gören emtiaları arasında yer alan gümüş son yıllarda yatırımcıların gözdesi oldu. Gümüş yüksek volatilite gösteren emtia traderlerin portföylerinde değişmeyen enstrümanlar arasında yer alıyor. Özellikle son zamanlarda merkez bankalarının rezervlerinde ikinci para birimi olarak da tutulmaya başlanan gümüş ve altın arasında korelasyon çok yüksektir. Altın fiyatlarını etkileyen her unsur doğrudan gümüşün fiyatını da etkiler. Peki, nedir gümüş fiyatlarını etkileyen faktörler? Jeopolitik riskler, faiz oranları, enflasyon ve merkez bankalarının açıklamaları gümüş fiyatlarını etkileyen ana unsurlar olarak sıralanabilir. Bunların yanı sıra gümüş sanayide talebi yüksek bir emtiadır ve global ekonomideki değişimlerden de direk olarak etkilenmektedir.

Ters korelasyon

Gümüş ve dolar arasında ters korelasyon vardır. Bu sebeple doların her hareketi gümüşün fiyatını da etkileyebilir. Bunu bir örnekle açıklayabiliriz. Örneğin; dolar değer kazanırsa gümüş fiyatları genellikle düşer, dolar değer kaybederse de gümüş değerlenir.

Gümüş yatırımı nasıl yapılır?

Global finans piyasası Forex’te haftanın 5 günü 24 saat boyunca internetten gümüş alım – satım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun dilediğiniz yerden gümüş yatırımı yapmanız mümkün! Tüm bunları yapabilmeniz için de piyasanın işleyiş şeklini doğru kavramalısınız. Aracı kurumların düzenlediği ücretsiz Forex eğitimlerine katılarak Forex hakkında bilgi edinebilirsiniz. Eğitimlerin yanı sıra internetten videolar izleyerek de kendinizi bu konuda geliştirebilirsiniz. Ayrıca demo hesap kullanmaya başlayarak sanal para ile kendinizi test edebilir ve tecrübe kazanabilirsiniz.

Yatırım altın kuralı: Bilgi ve tecrübe

Başarılı yatırımlara imza atmak istiyorsanız araştırmalı, tecrübe edinmeli, hırstan kaçınmalı ve sabırlı olmalısınız. Örneğin; gümüş fiyatlarını etkileyen unsurları bilmeden ve piyasa takibi yapmadan gümüşe emtiasına yatırım yapmak sizi yanıltabilir. Başarılı yatırımcıların piyasa takibini elden bırakmadan, uzmanların yorumlarından yararlanıp kendi oluşturdukları yatırım stratejisi ile hareket ettiğini görmekteyiz. Siz de başarı yatırımcılar arasında yer almak istiyorsanız doğru strateji ile beraber gümüş yatırım yaparak tasarruflarınızı değerlendirebilirsiniz.