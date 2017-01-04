Negatif faiz nedir

Merkez bankalarının önemli para politikalarından olan negatif faiz, ekonominin canlanması için sık başvurulan politikalar arasındadır fakat ekonomiler için artı ve eksileri vardır...

Ülke merkez bankalarının ekonomilerini canlandırmak, tasarrufa yönlendirmekten öte tüketimi canlandırmak amacıyla uyguladığı negatif faiz politikası dünyanın en büyük ekonomileri tarafından da benimsenmiştir. Negatif faiz politikalarında bankaların mudilerden faiz karşılığı mevduat toplamasına rağmen enflasyonun altında faiz vermesi ile uygulamaya konan negatif faizde, banka kullandığı para karşılığında para vermediği gibi üste para almaktadır.

Negatif faize örnek verdiğimizde daha net fikir sahibi olunabilir. Bankaların -0,15 faizle para yatırdığınızda yatırdığınızdan daha az para almanız anlamına gelmektedir. Bu ortamda tercih negatif faiz almak yerine harcamaya yönelmekte ve bu şekilde ekonomi canlandırılmaya çalışılmaktadır.

Negatif faizinin en iyi uygulayıcılarına örnek Japonya Merkez Bankası verilebilir. Yine Danimarka, İsveç gibi birçok Avrupa ülkelerinde de birçok merkez bankasının negatif faiz uyguladığı söylenebilir.

Neden negatif faiz politikası tercih edilir avantajları nelerdir?

Merkez bankalarının negatif faiz uygulamasının en büyük sebebi ekonomiyi canlandırmaktır. Negatif faiz ile parasını kullandırmak istemeyen fon sahipleri paralarını bankaya yatırmak yerine harcamayı ya da başka bir yatırıma yönlendirmeyi düşünürler. Yine negatif faiz ortamında kredi kullanımı artarak yatırımlara yönelme tercih edilebilir. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak ekonominin canlanması beklenir.

Negatif faiz uygulamasının dezavantajı nedir?

Negatif faiz politikasına yönelik birçok eleştiri vardır. Bunların en başında gelen eleştiri nakdin finansal sistemden uzaklaşıp yastık altına yöneleceğidir. Diğer bir eleştiri ise bankaların maliyetlerinin artarak kredi vermekten imtina edecekleri ve kurumsal ve bireysel fon kullanıcıların nakit bulmakta zorlanacağı, yatırımların azalacağı yönündedir. Üçüncü bir eleştiri ise negatif faiz politikalarının kur savaşlarını tetikleyeceği yönündedir.