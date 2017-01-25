Kış Depresyonu Nedir?

Kış depresyonu, yılın diğer mevsimlerinde zihinsel durum açısından oldukça sağlıklı olmalarına karşın, soğuk aylar yaklaştıkça depresyon belirtileri gösteren kişilerde görülen ruhsal bir düzensizlik durumu olarak tanımlanıyor. Bilimsel adı “mevsimsel duygu durum bozukluğu” olan bu rahatsızlık nadiren de olsa yazdan sonbahara ve sonbahardan kışa geçerken de görülebiliyor.

Kış depresyonu yaşayan kişilerde kış mevsimi yüzünü iyice gösterdiğinde depresyona özgü mutsuzluk, keyifsizlik, hayattan tat alamama ve enerji azalması gibi davranışlar gözlenebiliyor. Yapılan klinik çalışmalar sonucunda, özellikle kadınları etkisi altına alan kış depresyonunun tüm yetişkinler arasında yüzde 1.5 – 10 gibi yüksek bir oranda rastlanabiliyor.

Kış depresyonunun belirtileri nelerdir?

Kış depresyonun belirtileri arasında