Kış depresyonundan nasıl kurtulursunuz?

Kış mevsiminde en çok görülen rahatsızlık olan kış depresyonundan kurtulmanın 4 yolu

Kış depresyonu, kış mevsiminin kendisini iyiden hissettirdiği bugünlerde oldukça sık karşılaştığımız sorunların başında geliyor. Özellikle kış mevsiminde de yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi ile birlikte havanın daha geç aydınlanması yüzünden çoğumuz dışarısı daha zifiri karanlıkken yataktan kalkmaya çalışıyoruz ve akşam aynı karanlıkla evimize dönüyoruz.

Ne yazık ki, uykuya bir türlü doyamıyor, kendimizi yorgun, bitkin, bezgin hissediyor; deyim yerindeyse hiçbir şeyi hevesle yapamıyoruz. Peki, bu durumun nedeni basit bir yorgunluk mu yoksa kış depresyonu mu?

Sabahları yataktan kalkamayışımızın, isteksizliğimizin, sanki ağır bir hastalığı yeni atlatmış gibi halsiz hissedişimizin, iş hayatındaki performans düşüklüğümüzün, mutsuzluğumuzun ve daha bir dizi farklı olumsuz şeyin altında yatan kış depresyonundan kurtulmanın yolları: