Kış depresyonundan nasıl kurtulursunuz?

Kış depresyonu, kış mevsiminin kendisini iyiden hissettirdiği bugünlerde oldukça sık karşılaştığımız sorunların başında geliyor. Özellikle kış mevsiminde de yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi ile birlikte havanın daha geç aydınlanması yüzünden çoğumuz dışarısı daha zifiri karanlıkken yataktan kalkmaya çalışıyoruz ve akşam aynı karanlıkla evimize dönüyoruz.
Ne yazık ki, uykuya bir türlü doyamıyor, kendimizi yorgun, bitkin, bezgin hissediyor; deyim yerindeyse hiçbir şeyi hevesle yapamıyoruz. Peki, bu durumun nedeni basit bir yorgunluk mu yoksa kış depresyonu mu?
Sabahları yataktan kalkamayışımızın, isteksizliğimizin, sanki ağır bir hastalığı yeni atlatmış gibi halsiz hissedişimizin, iş hayatındaki performans düşüklüğümüzün, mutsuzluğumuzun ve daha bir dizi farklı olumsuz şeyin altında yatan kış depresyonundan kurtulmanın yolları:
1Düzenli uyuyun!
Kış depresyonuna neden olan etkilen başında düzenli uyuyamamanız yer alıyor olabilir. Yapılan araştırmalara göre kış mevsiminde insanlar daha çok uykuya ihtiyaç duyuyorlar. Nasıl az uyku insanın metabolizmasını alt üst ediyorsa çok uyumakta insanların düzenini bozuyor. Bu yüzden, alışageldiğiniz uyku düzenini bozmamaya çalışın. Bunun içinde aynı saatlerde uyuyup, uyanmaya çalışın.
2Beslenmenize dikkat edin!
Kış depresyonuna neden olan bir diğer etki de düzensiz beslenmedir. Kışın insan vücudunda serotonin ve dopamin gibi mutluluk verici hormonların daha az salgılandığı için, karbonhidratlı ve şekerli yiyeceklere olan ihtiyacımız artıyor. Bu durumda vücudumuzunuz dengesini bozduğu için karbonhidratlı ve şekerli yiyecekler yerine; sebze, meyve, beyaz et, kuru baklagiller gibi sağlıklı besinlere doğru yönelmelisiniz.
3Hareket edin!
Kışın her ne kadar üzerinize bir ağırlık çökse de, mutlaka hareket edin. Havalar soğuk olduğu için sporsal aktiviteler yerine evde kültür fizik hareketleri yapabilirsiniz. Her gün yarım saatinizi basit kültür fizik egzersizler yapmaya ayırdığınızda kendinizde yaşanan değişimi fark edebilirsiniz.
4Eve kapanmayın!
Havaların soğukluğunu bahane ederek eve kapanmayın! Kış depresyonu yaşadığınızı düşündüğünüz zaman mutlaka arkadaşlarınızda dışarıda görüşün. Beraberce kapalı alanlarda yapılan aktivitelere katılabilirsiniz. Sinemaya, oyun salonlarına, eğlence merkezlerine, kafelere, restoranlara gidebilirsiniz.