Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Nedir?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

Yılda iki defa ödenen motorlu taşıtlar vergisi, motorlu araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra ödenmeye başlayarak, sicil kaydı silinene kadar ödenmeye devam eder. Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında ödenir. İlk altı ay içinde kaydı silinenler, ikinci 6 ayın vergisini, ikinci ayda kaydı silinen araçlar ise bir sonraki yıldan itibaren bu vergiyi ödemezler.

Motorlu taşıtlar vergisinin hesaplanmasında aracın, otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kamyon, tır ve benzeri gibi tür özellikleri dikkate alınır. Otomobil ve motosikletlerde aracın yaşı ve silindir hacmine göre bir vergi hesaplama yapılırken, otobüslerde aracın yaşı ve oturma kapasitesi, kamyonlarda da aracın yaşı ve azami toplam ağırlığı dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Motorlu taşıtlar vergisi nasıl ödenir?

Motorlu taşıtlar vergisinin ödemesi ise aracın bağlı bulunduğun il veya ilçedeki vergi dairelerine yapılır. Vergi dairelerinin yanı sıra anlaşmalı olan bankalar üzerinden de ödemeler gerçekleştirilebilir. İnternet bankacılığı kullananların dikkat etmesi gereken bir konu var. Bankalar, internet şubesi ile ödeme kabul ediyor; fakat e-dekontlar vergi makbuzu yerine geçmediği için kişilerin banka şubesinden tahsilat makbuzu almaları gerekir.

Motorlu taşıtlar vergisi ödenmezse ne olur?

Motorlu taşıtlar vergisinin geciktirilmesi durumunda, araç sahiplerine bir ceza uygulanır. Yılın ilk taksiti ödenmediğinde, ikinci taksitte ilk olarak önceki borçlar tahsil edilir. Eğer araç sahibi hiçbir vergi ödemesi yapmamışsa, ilk olarak araç sahibi bir mektupla uyarılır, sonrasında halen ödeme işlemi gerçekleşmezse Maliye Bakanlığı’nın uygulamasıyla, araç sahibinin banka hesaplarına bir haciz konarak tüm ödenmemiş vergilerin tutarı tahsil edilecektir.