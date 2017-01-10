Dolar bugün ne olur? 10.01.2017

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar rekorlar sonrasında 3,73’ün üzerinde seyrediyor.

Hafta başında gelen rekorların ardından dolar, yüksek seyrini koruyor.

Dün 3,7440 ile tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, bugün 3,73 civarında işlem görüyor.

Euro rekor tazeledi. Euro/TL 3,9647’ye yükselerek tüm zamanların en yükseğini gördü.

Doların lira karşısındaki değer kazancı yılbaşından bu yana yüzde 5’i aştı. Liranın euro karşısındaki kaybı yüzde 6’nın üzerinde.

Dolardaki global güçlenme dolar/TL’de de yukselişi tetikliyor. Doların belli başlı altı para birimi karşısındaki değerini ortaya koyan dolar endeksi 14 yılın zirvesinden geriledi. Geçen hafta 103,82’ye kadar çıkan endeks 101 seviyesine gevşedi.

Merkez Bankası’nın TL’nin sert değer kayıplarına karşın faiz adımlarını kullanmaktan çekinebileceği endişesi doları baskılıyor.

Türkiye’ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch’in 27 Ocak’taki değerlendirme tarihinin yaklaşması ile siyasi ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor.

Dolar bugün ne olur?

Uzmanlar; dolar/TL’de 3.65 seviyesinin üzerinde yükseliş devam edebileceğini belirtiyor. 3.72-3.75 bölgesinde yeni zirve oluşabileceğini vurguluyor. 3.75’in üzerinde kapanışlar görülmesi durumunda 3.80-3.82 bölgesinin radara gireceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: NtvPara