Para biriktirmek zor ama imkansız değil. Aşağıda paylaştığımız stratejileri uygulayarak siz de para biriktirebilirsiniz. İşte para biriktirme stratejileri

Harcamalarınızı kontrol altına alın

Para biriktirmek istiyorsanız gelir ve giderinizi her zaman kontrol altında tutmalısınız. Gideriniz, gelirinizden çok ise para biriktirmeniz zor bir hal alabilir. Bu sebeple giderlerinizi aylık finansal tablolar oluşturarak minimum seviyeye indirmelisiniz.

Sık sık dışarıya çıkmayın

Para biriktirip istediklerinize kavuşabilmek adına sık sık dışarıya çıkmamalısınız. Dışarıya çıkmanız demek para harcamanız anlamına gelir. Önce bir yemek sonra kahve diye başlayan harcamalara dur demek güçtür. Dolaysıyla dışarıda aşırı vakit harcamamalısınız. Yemeğinizi evde yiyerek tasarruf edebilirsiniz. Evde çok bunalıyorsanız da arada sırada sürekli olmamak kaydıyla dışarı çıkabilirsiniz. Dışarı çıkmamak yerine sadece yemek masraflarını hayatınızdan çıkartırsanız dahi paranız cebinizde kalır.

Evde daha fazla vakit geçin

Para biriktirmenin en etkili yolu tasarruftur. Tasarruf ederek paranızı biriktirebilirsiniz. Peki, tasarruf nasıl yapılır? Tasarruf etmenin de birçok yolu var. O yollardan biri de evde daha fazla vakit geçirmek. Örneğin; boş zamanlarınızda dışarıda gezip para harcamak yerine evinizde kitap okuyabilir, arkadaşlarınızla birlikte keyifli aktiviteler yaratabilir, film izleyebilir ve hiç para harcamadan vaktinizi güzel geçirebilirsiniz.

Gereksiz harcamalara dur deyin

Farkında olmadan gün içerisinde birçok harcama yapıyoruz. Bu harcamalar ay sonunda az derken bir bakmışınız ki gelirimizden daha çok olmuş. Buna dur diyebilmek adına gereksiz harcamalarını hayatınızdan çıkarmalısınız. Örneğin; sekiz tane çantanız var ve bir mağazada bir çanta daha beğenip satın aldınız. Beğendiğiniz çantayı ihtiyacınız olmadığı halde aldığınızdan tasarruf etmeyerek gereksiz yere para harcadınız. Her istediğinizi ihtiyacınız olmadığı halde alırsanız para biriktirme ihtimaliniz azalır.

Paranızın cebinizde kalıp, birikime dönüşmesi ancak ve ancak gereksiz harcamalardan kurtulursanız gerçekleşebilir.

Harcamayın, biriktirin!

Jeannette Bajalia harcamayı değil biriktirmeyi tercih ederek emekliliği için 1 milyon dolar biriktiren bir isim. Bajalia: Yaptığım tek şey kazandığımın bir kısmını düzenli olarak biriktirmekti. 10 yıl sonra, 52 yaşında emekliliğim için 1 milyon dolar biriktirmiştim. Para biriktirmek kolay değil ama siz zoru başarabilirsiniz. Her ay gelirinizin bir kısmını kenara atmalı ve o paraya dokunmamalısınız.