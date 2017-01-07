Avrupa Merkez Bankası (ECB) Nedir?

Avrupa Merkez Bankası dünyanın en önemli merkez bankalarındandır.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) euro bölgesi içinde bulunan ülkelerin para politikasını yönetmekle sorumlu olan merkez bankasıdır. İngilizcesi European Central Bank olan Avrupa Merkez Bankası dünyada önemli bir yere sahiptir.

Avrupa Merkez Bankası Ne Zaman Kuruldu?

Avrupa Merkez Bankası’nı oluşturmaya yönelik ilk adım 1988’de atılmıştır. 1 Haziran 1998 yılında ise faaliyete geçmiştir.

Almanya’nın Frankfurt şehirde bulunan Avrupa Merkez Bankası’nın üç karar verme kuruluşu vardır. Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Genel Konsey.

Avrupa Merkez Bankası’nın Temel Görevleri Nelerdir?

Finansal istikrar sağlamak ve euronun değerini korumak Avrupa Merkez Bankası’nın temel görevleri arasında yer almaktadır. Avrupa Merkez Bankası’nın başlıca görevleri ise şöyledir;

Para politikasını tanımlama ve uygulama

Döviz işlemleri yapmak

Euro bölgesinin yabancı para rezervlerini elinde bulundurmak ve yönetmek

Ödeme sistemlerinin düzgün çalışmasını teşvik etmek

Merkez Bankası bilançosunun hazırlanması

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Kimdir?

Avrupa Merkez Bankası Başkanı İtalyan ekonomist Mario Draghi’dir.