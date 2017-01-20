Piyasalar güne nasıl başladı? 20.01.2017

Dolar, Fed Başkanı Janet Yellen’ın Fed’in para politikasını kademeli olarak ayarlamasının makul olduğunu kaydetmesinin ardından kazancını geri verirken, Avustralya doları, Çin ekonomisinin beklenenden daha hızlı büyüdüğünü gösteren verinin ardından kazançlarını korudu. Hisse senteleri, Asya piyasalarının çoğunda değer kaybetti.

Dolar, Yellen’ın Stanford Institute for Economic Policiy’de yaptığı konuşmanın ardından aşağı yönde hareket etti ve yen ve Avustralya doları destek buldu. Çin’de gayrı safiyurtiçi hasılanın (GSYİH) geçen yılın dördüncü çeyreğinde ekonomistlerin tahminlerinden daha iyi çıkmasının ardından, para birimleri güçlü kaldı ve Şanghay Bileşik Endeksi kazançlarını korudu. Hong Kong, Endonezya, Avustralya ve Güney Kore’de hisse senetleri düşerken, Japonya’da Topix Endeksi yarım yüzde puanlık bir aralıkta dalgalandı.

Dolar ve hisse sentlerindeki ralli, Donald Trump’ın bugün 45’inci ABD Başkanı olarak yemin etmesinden önce, yatırımcıların yeni yönetimin seçim kampanyası sırasında bahsettikleri büyüme öncelikli politikalara ilişkin kaygılarının artması ile birlikte bu hafta zayıfladı. Yellen, Perşembe günü yaptığı konuşmada, Fed’in enflasyon baskılarını kontrol altına alma konusunda geride kalmadığını, ancak ekonominin çok ısınmasına izin veremeyeceklerini söyledi. Vadeli kontrat verilerine göre, Fed’in Mayıs ayına kadar faiz artırma olasılığı, bir gün önceki seviyesi olan yüzde 42’den yüzde 50’ye yükseldi.

Sydney’de CMC Markets baş piyasa analisti Ric Spooner, “Yatırımcılar, Trump yönetiminin ne sunacağına ilişkin bekle-gör durumuna geçmeye hazır oldukları bir seviyeye ulaştılar” dedi.

Efsane milyarder yatırımcı George Soros, belirsizliğin artması ile birlikte, Trump’ın seçim zaferi sonrası hisse senedi yatırımcılarında görülen coşkunun sona ereceğini belirtti. Dow Jones Endeksi son bir ayın en dar bandında seyretti.

Çin ekonomisi 2016 yılının son çeyreğinde son iki yılda ilk kez hızlandı ve bu durum ekonomik istikrarı güçlendirerek, ülke liderlerine, nötr politikaya geçmede e Donald Trump’ karşı potansiyel ticaret gerilimlerine hazırlanma konusunda güç verdi. Çin’in GSYİH’sı geçen yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 genişledi. Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre ekonominin yüzde 6.7 büyümesi bekleniyor.

Piyasalar

*ABD para biriminin 10 önemli pra birimi karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, erken saatlerde yüzde 0.1 kadar yükseldikten sonra kazancını geri verdi ve Tokyo saati ile 12:21’de yüzde 0.2 aşağıda seyrediyordu. Yen dolar karşısında yüzde 0.2’lik kaybını geri aldı ve yüzde 0.2 yükselerek 114.63 seviyesine çıktı. Avustralya doları da kayıplarını geri alarak yüzde 0.2 yükseldi.

*Japonya’da Topix Endeksi güniçinde yüzde 0.2 kadar düştü ve yüzde 0.3 kadar yükseldi. Endeks son beş haftada dördüncü haftalık düşüşüne yöneldi.

*Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.3 yükseldi. Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0.7 geriledi.

*Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.6 ve Yeni Zelanda’da S&P/NZX 250 Endeksi yüzde 0.2 düştü.

*Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları yüzde 0.1 yükseldi. Gösterge endeks Perşembe günü yüzde 0.4 gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesine indi. Dow Jones Endeksi beş gün üst üste düştü ve Trump’ın seçim zaferinden bu yana en uzun düşüş serisini gerçekleşitirdi.

*Altın yüzde 0.2 yükseldi ve üst üste dördüncü haftayı da kazançla geçmeye yöneldi. Altın bu hafta yüzde 0.8 değer kazandı.

*ABD’nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi iki baz puan düşerek yüzde 2.46’ya indi.

Kaynak: Bloomberg HT