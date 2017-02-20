Piyasalar güne nasıl başladı? 20.02.2017

Asya hisse senetleri, Tokyo’da işlem gören şirketlerin erken saatlerdeki zararlarını silmesi ve Hong Kong hisselerinin yükselişini sürdürmesi ile Pazartesi günü değer kazandı. Kraft Heinz Co.’nun Unilever için sunduğu 143 milyar dolarlık teklifi geri çekmesi ardından dikkatler birleşme ve satın alma anlaşmaları üzerinde kaldı.

Japonya’da Topix Endeksi, yenin üç günlük yükselişi ardından zayıflaması sonrası yükseldi. Hong Kong’da işlem gören Çin hisse senetleri, dört seansta üçüncü kez yükseldi. S&P 500 Endeksi geçtiğimiz haftayı rekor seviyede tamamladı. Altın, geçtiğimiz sekiz haftanın yedisinde yükseliş kaydetmesi ardından Pazartesi günü yatay seyretti. Petrol, iki günlük yükselişinin ardından yatay seyretti.

ABD tahvil ve hisse senedi piyasalarının Başkanlık Günü nedeniyle kapalı olmasıyla birlikte yatırımcılar, şirketlere ve siyasete ilişkin gelişmelere odaklanıyor.

Japonya Topix Endeksi, erken işlemlerde yüzde 0.6 gerilemesinin ardından kayıplarını geri alarak, Tokyo saatiyle 12:55’e yüzde 0.2 yükseldi. Avustralya S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.3 geriledi ve Güney Kore Kospi Endeksi ve Yeni Zelanda S&P/NZX 50 Endeksi yatay seyretti. Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0.4 tırmandı. Hang Seng China Enterprises Endeksi yüzde 0.8 yükseldi.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Pazartesi günü fazla değişiklik göstermedi. Yen, dolar karşısında geçtiğimiz üç seansta yüzde 1.3 yükselmesi ardından Pazartesi günü 113.11 seviyesinden işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg HT