Belirli meslek gruplarına ait olan ustalık belgeleri yeni kanunla daha da önemli hale geldi. Özellikle kendi işini kurmak isteyenler ustalık belgesi almak için çıraklık ve kalfalık eğitimlerine akın ediyorlar.

Yeni kanunla birlikte birçok sektörde ustalık mecburiyeti getirildi. Denetimler de sıkı olunca ustalık belgesi almak isteyen çalışanlar özellikle meslek odaları tarafından açılan kurslara akın ediyorlar. Peki ustalık belgesi ne işe yarıyor, nasıl alınır ve ustalık belgesi almak zorunda olan meslekler hangileridir?

Ustalık belgesi ne işe yarıyor?

3308 sayılı kanun gereği ustalık gerektiren mesleklerde çalışan kişilerin kanunda tanımlanan ustalık gerektiren işleri yapabilmeleri ve ustalık sahibi olan konuda iş yeri açabilmesi yada ustalık gerektiren iş dallarında kendi ustalık belgesi olmasa da yanında ustalık belgesi sahibi olan kişileri çalıştırarak iş yapabilmektedir. Dolayısıyla ustalık belgesi olmadığında kanunda tanımlanan ustalık belgesi gerektiren işleri yapabilmesi için ustalık belgesi alması ya da en azından iş yerinde ustalık belgesi sahibi olan kişileri çalıştırması zorunlu olması ustalık belgesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Ustalık belgesi nasıl alınır?

Ustalık belgesi almak isteyenlerin çıraklık yani mesleki eğitim merkezlerinde çıraklık ve ardından kalfalık eğitimi almaları gerekmektedir. Çıraklık eğitimi aldıktan sonra kalfalık eğitimi de alan kişiler ustalık belgesi alabilmek için mesleki eğitim merkezlerine direkt müracaat ederek ustalık sınavına başvurabilirler. Ustalık sınavını başaran kişiler ustalık belgesi alabilirler. Bu arada kalfalık eğitiminden sonra ustalık belgesi almak için arada geçen sürenin beş yıl olması gerekmektedir.

Kimler ustalık belgesi alabilir?

Ustalık belgesi 3308 sayılı kanunda belirtilen 110 meslek grubunda verilmektedir. Eğer kanunda belirtilen ustalık isteyen iş dalında çalışılıyorsa çıraklık ve kalfalık eğitimi için müracaat edip ustalık belgesi sınavına girmeyi hak kazanabilirler. Eğer ki 3308 nolu kanunda ustalık belgesi gerektiren iş dalına değilse o zaman ilgili meslek odasına müracaat edilebilir. BU arada meslek liseleri mezunları direkt ustalık sınavına katılabilirler.

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Ustalık Belgesi için hangi evraklar gereklidir?

• Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

• Okul diplomalarının aslı ve fotokopisi

• 4 adet vesikalık fotoğraf

• Sağlık raporu

• Başvuru dilekçesi

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