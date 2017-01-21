Paranızı değerlendirmemek size neler kaybettirir?

Para kazanmak ve arkasından kazandığınız parayı biriktirmek, dünyanın en zor işlerinden birisi olduğu su götürmez bir gerçektir. Dişinizden tırnağınızdan arttırıp ve sırası gelip de geleceğinizi kurtaracağını düşünüp, para biriktiriyorsunuz. Ve sadece para biriktirmenin yeterli olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Ne yazık ki fena halde yanılıyorsunuz!

Çünkü, yastık altı dediğimiz ve hatta kalıplaştırdığımız, birikimlerimizi her ne şekilde olursa olsun sabit bir şekilde saklamak, tüm gayretlerinize ve çabalarınıza rağmen yeterli olmayacağını üzülerek belirtmemiz gerekli. Çünkü bu yöntem, başarılı bir sermaye sahibi olmanıza yardımcı olamayacak. Parasını yönetip, elindeki malzemeyi kullanarak başarı inşa eden yatırımcılardan olmayı reddettiğinizde kaybedeceklerinizi düşünün. Çünkü hiçbir şey yapmadan da çok şey kaybedebilirsiniz.

Durduğu yerde eriyen sermaye mi olur?

Az önce kurduğumuz iddialı cümleyi açıklayalım. Hiçbir şey yapmadan sadece paranızı kenarda tutmak, size birçok fırsat kaybettirir. Sermayenize kar getiren olanakları kaçırdığınız gibi, mevcut paranızın durduğu yerde paslanmasını izlersiniz. Ekonomideki mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki toplam artışına teknik olarak enflasyon deriz. Enflasyon, bu tip durumları büyük bir iştahla bekler. Enflasyon yükseldikçe, gelirinizin artması da gerekir. Sürekli yükselen enflasyon değeri, durağan paranızı olduğu yerde eritecektir. Bu yüzden paranızın en azından kendi değerini koruması için, beklenti ve hedefleriniz doğrultusunda uygun yatırım alanlarında değerlendirmeniz oldukça önemli.

Köşedeki paralarınız gerçekten köşede mi?

Eğer paranızı biriktiriyorsanız, arada bir onu kontrol edin. Paranız koyduğunuz yerde duruyor mu? Birikimlerinizi hiçbir şeye bağlamadığınız için farkında olmadan harcamış ya da güvenli bir şekilde muhafaza etmemiş olabilirsiniz. Paranızın güvenliğini korumak için uygulayacağınız yöntemlerin en güvenilir olanı yatırım yapmaktır. Sürekli aktif olan sermayeniz, sürekli sizin kontrolünüz altında olacaktır.

Neler kaçırdığınızın farkında mısınız?

Paranızın durduk yerde kendi kendine artmayacağı için mutlaka paranızı değerlendirin. Bu konuda mutlaka piyasayı ve piyasanın içinde bulunduğu koşullar hakkında araştırma yapın. Çünkü bir dönem popüler olan bir yatırım aracı, cazibesini ve getiri fırsatlarını kaybetmiş ve hatta gerilemeye başlamış bile olabilir.