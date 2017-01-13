Spot Piyasa Nedir?

Spot piyasayı birkaç örnekle açıklayalım. Örneğin; bir beyaz eşya dükkânına gidip çamaşır makinesini bugünkü fiyatından alıyorsunuz ve ürün bir ya da iki gün içerisinde size teslim ediliyor. Çamaşır makinesinin satın alındığı bu durum spot piyasa işlemi olarak tanımlanabilir. Bir diğer örneği de finansal varlıklar üzerinden verebiliriz. Hisse senedi ve bonoyu hangi aracı kurumdan alırsanız alın fiyat her yerde aynıdır ve bugünkü fiyat üzerinden işlem yaparsınız. Fakat ürünün el değişimi 2 gün içinde gerçekleşir. Bu ve benzeri işlemlerin yapıldığı piyasa spot piyasa olarak adlandırılır. Hisse senedinin şu anki fiyatı vardır nereden alırsanız alın spot fiyatı bugün belirlidir. Ancak çamaşır makinesi alırken işler farklılaşabilir. Beyaz eşya dükkanının bulunduğu yer, kira bedeli, çalışanların maliyetleri ve diğer bölge maliyetleri spot fiyatını etkileyebilir. Bunun asıl nedeni de maliyet farkının fiyata yansımasından kaynaklanmaktadır.