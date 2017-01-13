Piyasalar güne nasıl başladı? 13.01.2017

Dolar haftalık kayıplarını azaltırken altındaki yükseliş, yatırımcıların ABD seçimlerinden bu yana piyasa hareketlerinin aşırı olup olmadığını tartışmayı sürdürmesiyle, hız kesti. Japonya hisse senetleri, yen düşerken, yükseldi ve Çin hisseleri, ihracat verisinin ardından kayıplarını sildi.

Dolar, Perşembe günü yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yükseldi. Fed Başkanı Janet Yellen’ın ABD ekonomisinin iyi durumuda olduğunu yinelemesi doların yükselişinde etkili oldu. Yen önceki kazançlarını geri verdi. Tokyo’da işlem gören hisse senetleri yükseldi. Shanghai Bileşik Endeksi, Çin ihracat verisinin cansız seyrine karşın, kayıplarını sildi. Altın, dört günlük kazançlarının ardından yükselişine ara verdi.

Hisse senetleri

MSCI Asya Pasifik Endeksi, Tokyo saatiyle 12:11’de yüzde 0.4 ekside seyretti. Japonya Topix Endeksi yüzde 0.3 yükselerek haftalık kayıplarını azalttı. Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0.5 yükseldi. Shanghai Bileşik Endeksi, yüzde 0.5 kaybını geri almasının ardından yüzde 0.3 yükseldi.

Döviz

ABD Doları’nın 10 önemli para karşısındaki değerini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Perşembe günü yüzde 0.5 gerilemesinin ardından haftanın son işlem gününde yüzde 0.2 arttı. Gösterge endeks, bu hafta yüzde 0.4 ekside. Yen, yüzde 0.3 değer kaybederek dolar karşısında 115.12 seviyesinden işlem gördü. Türk Lirası, Perşembe günü yüzde 2.8 yükselmesi ardından Cuma günü dolar karşısında yüzde 0.3 düştü.

Tahviller

ABD’de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi, Perşembe günü 30 Kasım’dan bu yana görülen en düşük seviyesini görmesi ardından, Cuam günü 2 baz puan yükselerek yüzde 2.38’e tırmandı.

Emtia

vadeli kontratları yüzde 0.2 yükselerek varil başına 53.12 dolardan işlem gördü. Altın yüzde 0.3 gerileyerek onz başına 1,192.18 dolardan alıcı buldu.

Kaynak: Bloomberg HT