20 bin TL nasıl değerlendirilir?

20 bin TL’yi finans piyasalarında yatırım yaparak değerlendirebilirsiniz. Peki, nedir yatırım ve nasıl yapılır? Yatırım; gelir sağlamak amacıyla belirli bir kaynağın kullanılmasıdır. Belirli bir kaynağı kullanırken de bazı hususlara dikkat etmelisiniz. O hususlardan en önemlisi; yatırım yapacağınız paranın ihtiyaç duyduğunuz miktar olmamasıdır. Yatırım yaparken birikimlerinizi değerlendirmeyi amaçlamalısınız. 20 bin TL değerindeki birikiminizi değerlendirerek hayallerinize adım adım yaklaşabilirsiniz. Tabii bunun için de doğru yatırım aracı ve strateji belirlemelisiniz! O halde 20 bin TL’nizi değerlendirebileceğiniz en popüler yatırım alternatiflerini şöyle sıralayabiliriz;
Dolar, geçtiğimiz yıl art arda rekorlar kırdı ve 3,60’ı gördü. 2016 yılı içinde yaklaşık olarak yüzde 20 değer kazanan ABD para birimi dolar yatırım alternatifleriniz arasında yer alabilir. Eğer doları yatırım aracı olarak tercih ederseniz, bu para biriminde fiyat hareketlerine yol açabilecek tüm gelişmeleri mercek altına almalısınız. Örneğin; ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikaları, tarım dışı istihdam verisi, siyasi ve ekonomik olayları yakından takip etmelisiniz.
Altın 2016 yılında yatırımcısının yüzünü güldürdü. Altına parasını yatıran geçtiğimiz yıl yüzde 29,3 kazandı. Güvenli liman altın en popüler yatırım araçları arasında yer alıyor. Siz de popüler yatırım aracı altınI yatırım portföyünüzde bulundurabilirsiniz. Geleneksel yatırım aracı altında işlem yaparken altın fiyatlarını etkileyebilecek unsurları gözden kaçırmamalısınız. Mesela; jeopolitik riskler, Amerika Merkez Bankası’nın para politikaları, arz-talep, altına olan endüstriyel talep, madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri, doların diğer para birimleri karşısındaki değeri, enflasyon oranları, fiziki altın talebi, petrol ve diğer emtiaların fiyatları.
3Borsa
20 bin TL’nizi değerlendirebileceğiniz yatırım alternatiflerinden biri de borsa. Borsada; hisse senedi, bono, emtia ürünleri, tahvil, döviz ve endeksler gibi yatırım enstrümanlarında alım ve satım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İşlem yapmadan; borsa hakkında bilgi sahibi olmalı ve piyasanın işleyiş şeklini doğru kavramalısınız.
4Forex
Yukarıda yatırım yapacağınız alternatiflere yer verdik. Dünyanın en büyük finans piyasası Forex’te de altın, hisse senedi, döviz ve daha birçok yatırım enstrümanında tek bir platform üzerinden alım-satım işlemi yaparak birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz. Haftanın 5 günü 24 saat boyunca internetten yatırım yaparak piyasanın ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Bunlardan faydalanmak için piyasanın işleyiş şeklini doğru kavramalısınız. İyi bir eğitimle beraber Forex’i öğrenenlerden olabilirsiniz. Piyasanın şeklini öğrendiğinize inandıktan sonra da demo hesap açarak kendinizi test edebilirsiniz. Demo hesap; pratik yaparak tecrübe kazanmanıza yardımcı olur. Belirli bir tecrübenin ardından gerçek hesap açarak internetten yatırım yapmanın avantajından siz de yararlanabilirsiniz.