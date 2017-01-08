Para Biriktirmenin 9 Yolu

“Param yetmiyor”, “Maaşım çok düşük, anca geçinebiliyorum” gibi mazeretlerin arkasına saklanıp parayı biriktirmeyen insanların esas sorunu, nasıl para biriktireceklerini bilmemeleridir. Bu sebepten dolayı anapara.com olarak sizin için en etkili 9 para biriktirme yönetimini sizin için araştırdık.
1Tersine düşünün
Yaptığınız her şeyin tam tersini yapın. Örneğin, ilk önce faturaları ve kirayı ödeyip, zorunlu harcamalara para ayırdıktan sonra elinizdeki parayı biriktirmek yerine, önce birikim yapacağınız parayı kenara ayırdıktan sonra harcamalarınızı planlayabilirsiniz.
25, 10, 20 yıllık planlar yapın
Tıpkı devletin yaptığı gibi kendiniz için en az 5 yıllık kalkınma planı yapın. Finansal davranışlarınızı da bu yaptığınız planlar dahilinde oluşturmaya çaba sarf edin. Örneğin, ev alabilmek için ne kadar peşinat biriktirmeniz gerektiğini mevcut maaşınız üzerinden hesaplayın.
3Kendinize kurallar koyun
Para biriktirmenin en doğru yollarından birisi de kişisel harcamalarınızı kontrol altına almak için kendinize kurallar koymaktır. Örneğin, sizin için kritik önem taşımayan şeylere boşuna para harcamak yerine alışveriş yaparken satın alacağınız ürünlere kendinize birer üst sınır belirleyin ve alışverişinizi buna göre yapın.
4Gizli zengin gibi yaşayın
Aslında çoğu zengin, sanıldığının aksine şatafat içinde değil, sade bir hayat sürer. Bunun en büyük nedeni rahatça yaşayabilmektir. Örneğin, dünyanın en zengin adamı olarak sayılan ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates, günde 20 milyon dolar kazanmasına rağmen ayda sadece 5 bin dolar harcadığını bir röportajında belirtmiş.
5Emekliliğinizi planlayın
Henüz hayatınızın erken dönemlerinizde olmanıza ve her emekliliğinizi düşündüğünüzde “memleket mi, yıldızlar mı, yoksa emekliliğim mi daha uzak” diye geçse de erken yaşlarda emekliliğinizi planlamakta fayda var. Emekliliğiniz aslında bir bakıma geleceğinizi planlamak olduğunu unutmayın.”
6Para akışınızı not edin
Elinize geçen parayla yaptığınız harcamaların kaydını tutmak ve para akışınızı, amaçlarınıza ulaşmak için ne kadar para ayırmanız gerektiğini anlamanızı sağlayacaktır.
7Borçlarınızdan kurtulun
Eğer kredi kartı borcu gibi yüksek faizli borçlara sahipseniz bunlardan kurtulmak birinci önceliğiniz olmalı. Bu konu ile alakalı Kredi Kartı Harcamaları Nasıl Azaltılır yazımıza bakabilirsiniz.
8Gelirinizi artırın
Para biriktirebilmenin belki de en rahat yolu gelirinizi arttırmaktır. Bunun içinde yapabileceğiz ek işler arayabilirsiniz.
9Uzmanına sorun
Gelecek planlarınıza ve hedeflerinize tarafsız bir bakış açısıyla yaklaşıp size tavsiyeler sunacak bir uzman, para biriktirmenize yardımcı olabilir.