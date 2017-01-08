Para Biriktirmenin 9 Yolu

4 Gizli zengin gibi yaşayın

Aslında çoğu zengin, sanıldığının aksine şatafat içinde değil, sade bir hayat sürer. Bunun en büyük nedeni rahatça yaşayabilmektir. Örneğin, dünyanın en zengin adamı olarak sayılan ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates, günde 20 milyon dolar kazanmasına rağmen ayda sadece 5 bin dolar harcadığını bir röportajında belirtmiş.