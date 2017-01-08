Mali dönemlerde daha çok sorgulanan tevkifat kelimesi, muhasebecilerin ve muhasebe kayıtları ile uğraşanların yakinen bildikleri bir kavram. Tevkifikat nedir üzerine bir çok araştırmanın ana amacını ise tevkifatlı faturalar oluşturuyor. Tevkifat ile birlikte merak edilen diğer bir konu ise tevkifat nedir?

Tevkifat nedir’i en basit anlamı ile şu şekilde ifade edebiliriz; tevkifat sözlük anlamıyla ya da ticaret hukukunun tanımıyla parayla ilgili yapılan tüm kesintilere denmektedir. Daha açık ifade ile devletin alacağı KDV’yi alıcı ile satıcı arasında bölüştürerek her iki taraftan da almasıdır.

Tevkifat iki çeşittir. Birincisi gelir vergisi tevkifatı; ikincisi ise KDV tevkifatıdır.

*Gelir vergisi tevkifatı; Bakanlar Kurulu tarafından gelir vergisi kanununda göre belirlenmiş gelirler üzerinden belirlenmiş oranlara göre alınmaktadır.

*KDV tevkifatı; KDV alacağının belirli oran ve belirli durumlarda alıcılardan kesilerek satıcıya ödenmeyerek direkt vergi dairesine ödenmesi durumudur.

Maliyet Enflasyonu Nedir?

KDV tevkifatı kamu ve özel kurumlar da çok sık kullanılan bir yöntemdir. KDV tevkifatı; kamu kurum ve kuruluşları, kamu niteliğinde ki üniversiteler, tüzel kişiliği olan emekli ve yardım sandıkları, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yarıdan fazla hissesi devlet kontrolünde olan kuruluşlar, işletmeler, bankalar ve özel finans kuruluşları kısaca kanunda belirtiler kurum, kuruluş ve işletmeler KDV tevkifatı uygulayabilir.