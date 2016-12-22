2017’de ev alınır mı? Ev alma rehberi

Yıllardan beri maaşınızın önemli bir bölümünü ev sahibine vermekten usanıp, uzun zamandan beri hayalinizi kurduğunuz ev sahibi olma hayalinizi 2017’de gerçekleştirmeye karar mı verdiniz? Tüm birikiminizin üzerine, kredi çekeceğiniz için ev konusunda en doğru kararı vermek mi istiyorsunuz?

Karşınızda 2017’de ev almanın ipuçları:

Bütçenize uygun kriterleri belirleyin

Satın alacağınız evde sizin için gerekli olduğunu düşündüğünüz olmazsa olmaz ihtiyaçlarınızı. Mutlaka önceden belirleyin. Bulunduğu muhiti, konumu, oda sayısı, yaşı, hangi cepheye baktığı, kaçıncı katta olduğu veya bahçesinin olup olmaması gibi özellikleri, ailenizin ve sizin yaşam standartlarınıza uygun olacak şekilde belirlediğinizden emin olun. Tabii ki tüm bunların yanında, bu özelliklerin bütçenize uygunluğuna da dikkat edin. Gerekirse bazı kriterlerinizden vazgeçin veya esnetin.

Faiz oranlarına dikkat edin

2016’da konut satışlarında yaşanan dalgalanma sonucu, bankalar konut alım-satımı için belirledikleri faiz oranlarında önemli indirimlere gittiler. Bu durumdan yararlanmak isteyen kişiler ise yeniden yapılandırma ve refinansman konusunda bazı sıkıntılarla karşılaştı. Bankaların uyguladığı gerek faiz indirimleri, gerekse de vergi avantajlarıyla 2017 emlak sektörü için avantajlı bir yıl olacağı birçok kişi tarafından dile getiriliyor.

Eğer kredi kullanarak ev alacaksanız faiz oranları yükseldikçe ödenmesi gereken aylık ödemelerin bir hayli arttığını göz önünde bulundurmalısınız. Bu yüzden ev aldığınız süreçteki faiz oranlarına çok dikkat etmeli, faiz oranı düşük bir zamanı tercih etmelisiniz.

Temelden girme fırsatlarını araştırın

Satın aldığınız eve hemen taşınma gibi bir derdiniz söz konusu değilse, henüz inşa halinde bir projeden el almanın sizin için daha ekonomik olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Bu noktada yanlış bir adım atmamak için müteahhit firmanın önceki işlerini referans olarak değerlendirebilirsiniz. Satın alacağınız evin bulunduğu binanın yapı ruhsatını inceleyerek, proje ve kullanım alanlarını mutlak suretle kontrol etmelisiniz. Tüm bunların yanında müteahhit firma ile aranızda imzalayacağınız sözleşmenin çok önemli olduğunu unutmamalısınız. 2017’de teslim edilecek bir projeyi tercih edebilir, ödeme planınızı yaparak ödemeye bir an önce başlayabilirsiniz.

Finansal gücünüze uygun fiyatı belirleyin

Öncelikle ne kadar birikiminiz olduğunu belirleyin. Ev alana kadar da bu birikiminizi olabildiğince arttırmaya çalışın. Peşinatınız ne kadar fazla olursa sizi o kadar rahatlatacaktır. Kredi çekecekseniz, aylık ne kadar ödeme yapabileceğinize ve kaç yılda ödeyeceğinize karar verin. Size en uygun teklifi veren bankayı tercih edin. Tüm hesaplamalarınız sonrasında ortaya çıkan miktar doğrultusunda ev arayışına geçin.

Gelecek vadeden seçenekleri tercih edin

“Ömür boyu yaşayacağım bir ev istiyorum.” deseniz bile fikriniz değişebilir, evi satmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden zaman içinde değer kaybetme riskine dikkat edin. Değer kazanacağına inanacağınız semtlerdeki evleri tercih edin. Unutmayın emlak sektörü Türkiye’de hızlı bir değişim ve gelişim gösteren sektörlerin başında geliyor. 2017 yılında aldığınız bir ev birkaç yılda değerini katlayabilir, sizi memnun edebilir.