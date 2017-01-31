2017’de piyasaları etkileyecek tarihler

Piyasalar zor bir yılın ardından 2017’ye hızlı bir başlangıç yaptı. Şimdi 2017 yılına dair genel bir değerlendirmeye geçmeden önce 2016’da piyasaları etkileyen önemli gelişmelere kısaca değinelim. Küresel ekonomik büyümeye yönelik tedirginlikler, merkez bankalarının politikaları, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma kararı (Brexit), jeopolitik gelişmeler, ABD’de başkanlık seçimleri geçtiğimiz yılın önemli gelişmeleri arasında yer aldı. Peki, 2017 yılında neler yaşanacak ve bu yıl piyasaları etkileyecek tarihler neler? Piyasalar belirsizliklerle yeni yıla girerken uzmanlar 2017 yılına dair değerlendirmelerini paylaştı. Uzmanlar; 2017’de piyasaların bir hayli dalgalı bir seyir izleyeceğini ancak yatırımcılara fırsatlar sunan bir yıl olabileceğini belirtiyor. Birçok beklentinin paylaşıldığı bu yılda piyasaları etkileyecek önemli tarihler ise şöyle;

2017’de Piyasaları Etkileyecek Başlıca Tarihler:

2017 Avrupa Seçim Takvimi

12 Şubat Almanya – Cumhurbaşkanlığı Seçimi

15 Mart Hollanda – Genel Seçimler

23 Nisan Fransa – Cumhurbaşkanlığı Seçimi İlk Tur

4 Mayıs İngiltere – Yerel Seçimler

11-18 Haziran Fransa – Milletvekili Seçimi

7 Mayıs Fransa – Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tur (İlk turda mutlak çoğunluk sağlanırsa ikinci tur seçimleri yapılmıyor)

11-18 Haziran Fransa – Milletvekili Seçimi

17-24 Eylül Almanya – Genel Seçimler

2017 Avrupa Merkez Bankası Toplantı Tarihleri: 19 Ocak, 9 Mart, 27 Nisan, 20 Temmuz, 07 Eylül, 26 Ekim, 14 Aralık.

2017 ABD Merkez Bankası Toplantı Tarihleri: 01 Şubat, 15 Mart, 3 Mayıs, 14 Haziran, 26 Temmuz, 20 Eylül, 01 Kasım, 13 Aralık.

*15 Mart, 14 Haziran, 20 Eylül ve 13 Aralık günleri Fed Başkanı Janet Yellen’in konuşma yapacağı toplantı tarihleri olduğundan önemlidir.

ABD Tarım Dışı İstihdam Verisinin Açıklanacağı Tarihler: 3 Şubat, 10 Mart, 07 Nisan, 5 Mayıs, 2 Haziran, 07 Temmuz, 04 Ağustos, 1 Eylül, 06 Ekim, 3 Kasım, 8 Aralık.

2017 İngiltere Merkez Bankası Toplantı Tarihleri: 02 Şubat, 16 Mart, 11 Mayıs, 15 Haziran, 03 Ağustos, 14 Eylül, 02 Kasım, 14 Aralık.

2017 Japonya Merkez Bankası Toplantı Tarihleri: 31 Ocak, 16 Mart, 27 Nisan, 16 Haziran, 20 Temmuz, 21 Eylül, 31 Ekim, 21 Aralık.

2017 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Toplantı Tarihleri: 16 Mart, 26 Nisan, 15 Haziran, 27 Temmuz, 14 Eylül, 26 Ekim, 14 Aralık.