Likit fon nedir?

Birikimlerinden daha düşük riskle daha fazla getiri elde etmek isteyenler likit fonları tercih ediyor. Likit fonların diğer fonlara göre farklı bazı avantajlar içermesi ise likit fonları cazip kılıyor.

Vadeli mevduat, döviz, altın, hazine bonosu, hisse senedi gibi bir çok emtiada tek tip yatırım yapmak yerine tüm yatırım araçlarının havuz oluşturulduğu fonların getirisinden faydalanmayı tercih edenlerin popüler yatırım aracını likit fonlar oluşturur.

Likit fonlar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturduğu havuz niteliğinde portföylerdir. Kurumsal ve bireysel yatırımcılardan gelen fonlarla oluşturulan likit fonlar, SPK gereği değerli madenlerden, hisse senetlerine, devlet tahvili ve bonolardan faiz getirili menkul kıymetlere kadar bir çok enstrümandan oluşur.

Likit fonlar yine SPK’nın belirlediği çerçeveler dahilinde bankalar, aracı kurumlar, işletmeler tarafından ihraç edilir. Yatırımcılar genellikle bankaların ve aracı kurumların ihraç ettiği likit fonlara yönelmektedir.

Likit fonlar A tipi likit fon ve B tipi likit fon olmak üzere ikiye ayrılırlar. A tipi likit fonlar hisse senedi ağırlıklı fonlardır. Risk oranı daha yüksek ve yüksek getiri ve kayıp riski taşıyan fonlardır. B tipi likit fonlar ise Hazine bonosu, tahvil, döviz ve kıymetli maden ağırlıklı fonlardır. Risk oranı düşük getiri potansiyeli içeriğindeki menkul kıymetler ile benzerdir.

Likit fonların avantajları nelerdir?

Likit fonlar diğer fonlara göre istenildiğinde nakde çevrilebilir. Yatırımcı nakit ihtiyacı olduğunda bankaya veya aracı kuruma müracaat ederek likit fonu o günkü değeri üzerinden bozdurabilir.

Likit fonlar, fon değeri üzerinden 1 ve katları şeklinde alınıp satılabilir. Yatırımcı en küçük birikimi ile dahi likit fon alabilir. Likit fonu almak için nakit yatıran kişi karşılığında likit fonu aldığını gösteren katılım sertifikası alır.