Borsa günü nasıl kapadı? 31.01.2017

Borsa günü 86.295 seviyesinden kapadı.

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BİST-100 endeksi günü yüzde 0.07 artı ile 86.295 seviyesinden tamamladı.

Güne yatay başlayan BIST-100 endeksi, 86.717 puana kadar çıkmasının ardından bu seviyenin üzerinde tutunamadı ve 85.925 seviyesine kadar geriledi. Gün boyu ağırlıklı yatay pozitif seyreden borsa günü yüzde 0.07 artı ile 86.295 seviyesinden yatay tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0.02 düşerken, sanayi hisseleri yüzde 0.31 yükseldi. İşlem hacmi 5.4 milyar TL oldu.

EN ÇOK ARTAN HİSSELER

  1. EMNIS

2. SEKFK

3. EGCYO

4. TATGD

5. SNPAM

EN ÇOK AZALAN HİSSELER  

  1. MEPET

2. DOBUR

3. MEGAP

4. IZTAR

5. ANELT 

 

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