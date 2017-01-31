Borsa günü nasıl kapadı? 31.01.2017

Güne yatay başlayan BIST-100 endeksi, 86.717 puana kadar çıkmasının ardından bu seviyenin üzerinde tutunamadı ve 85.925 seviyesine kadar geriledi. Gün boyu ağırlıklı yatay pozitif seyreden borsa günü yüzde 0.07 artı ile 86.295 seviyesinden yatay tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0.02 düşerken, sanayi hisseleri yüzde 0.31 yükseldi. İşlem hacmi 5.4 milyar TL oldu.