AirPods hayatımıza ne getirecek? AirPods’un fiyatı nedir?

iPhone 7 ile beraber hayatımıza giren Apple’ın kablosuz kulaklığı AirPods, pil sorunu nedeni ile yoğun eleştirilere maruz kalmaya başladı. AirPods ile ilgili gelen şikayetler arasında, firma tarafından belirtilen pil süresinin yanına bile yaklaşmadığı ve tamirinin mümkün olmadığı yer alıyor.

779 liralık fiyatı ve sorunlarına rağmen AirPods birçok özelliği ile önemli bir fark yaratıyor.

iPhone dışında diğer cihazlara bağlanma

Genel olarak Apple’ın akıllı telefonları iPhone serileri ile kullanılsa da AirPods akıllı telefonlar dışında birçok teknoloji ürünüyle de eşleştirilebiliyor. iPhone ile eşleştirme için sadece kulaklığın kutusunu açmanız yeterli oluyor. Bunun dışında Apple TV, Android cihazlar gibi diğer tüm cihazlarla kulaklığın bağlantısını kurmak için ise kulaklığın şarj kutusunda yer alan mini tuş kullanılıyor. Bunun için öncelikle kulaklığı bağlayacağınız cihazın Bluetooth özelliğini açmanız gerekiyor. Ardından ise kulaklığın şarj kutusunda yer alan tuşa bir süre basılı tutmanız gerekiyor. Eşleştirme ekranı geldiğinde işlem bitmiş oluyor.

iPhone ile şarj kontrol

Yaklaşık olarak 5 saatlik bir kullanım sunan AirPods kulaklıklarının pil durumunu kontrol etmek için ise yine iPhone telefondan yararlanabilirsiniz. Bunun için öncelikle iPhone telefonunuz ile kulaklıklarınız eşleşmiş olması gerekiyor. Ardından kulaklığın şarj kutusunu açtığınızda şarj bilgi menüsünün karşınıza geldiğini göreceksiniz.

Apple Watch ile pil kontrolü

Sadece iPhone ile değil bunun dışında Apple Watch akıllı saatlerinizle de kulaklıkların pil kontrolünü yapabiliyorsunuz. Bunun için Apple Kontrol Center uygulamasını saat üzerinden açmanız ve ardından da pil düğmesine tıklamanız gerekiyor. Bu ekranda hem AirPods için hem de akıllı saat için pil istatistikleri görüntülenecektir.

Siri komutları özelleştirilebiliyor

AirPods kulaklıklarında sadece Siri komutlarını kullanarak komutları çalıştırmanıza gerek yok. Bunun dışında Siri komutlarını özelleştirerek mesela çift tıklayarak müzik durdurma işlevini açabiliyorsunuz.

Mac ile bağlantı kurmak

Kablosuz bir şekilde MacBook bilgisayarlarınızın sesini AirPods kulaklıklara aktarmak isterseniz tek yapmanız gereken menü çubuğundan hoparlör kısmına tıklamak ve buradan AirPods seçimini yapmak. Ardından kulaklıklarınız doğrudan Mac ile bağlantı kuruyor.

EarPods’a çok benzeyen AirPods, kulaklığı çıkardığımızda müziğin duraklatılması gibi detaylara sahip olsa da 5 saat pil ömrü ile 779 liralık fiyatına rağmen sadece bir kulaklık olduğu için almak yerine birilerinin size hediye etmesini beklemek daha mantıklı gibi duruyor.